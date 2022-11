Répression sanglante au Tchad : La Cour pénale internationale (CPI) saisie par l’opposant tchadien Succès Masra

La Cour pénale internationale (CPI) a été saisie par l’opposant tchadien Succès Masra afin d’ouvrir une enquête sur la violente répression de la manifestation du 20 octobre.

Le gouvernement tchadien a annoncé 50 morts et plus de 300 blessés, mais les partis d’opposition et des ONG parlent d’un bilan plus lourd. Selon le journal lemonde, le leader du parti politique Les Transformateurs, Succès Masra, a saisi la CPI pour « crimes contre l’humanité ».

La plainte de l’opposant, aujourd’hui en exil, vise le président de Transition, Mahamat Déby, le ministre de la sécurité, Idriss Dokony Adiker, les généraux Moussa Haroun Tirgo, directeur général de la police, Ahmat Dary, patron des renseignements généraux, et Taher Erda Taïro, chef de la garde présidentielle.

AK