Rotary Club du Burkina Faso : le développement local au programme des Intervilles 2023

La 3e édition des Intervilles du Rotary club du Burkina Faso a lieu à Bobo-Dioulasso. Les participants ont échangé sur le développement économique de la ville de Sya et proposé des pistes d’amélioration de leurs clubs.

Les rotariens du District 9101 étaient réunis, les 3 et 4 février 2023 à Bobo-Dioulasso, lors de la 3e édition des Intervilles. La rencontre a permis à 43 rotariens, venus de Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Pô et Banfora, d’échanger sur la vie de leurs clubs afin de mieux servir les communautés démunies.

Au-delà du bilan des clubs et du partage d’expériences, cette 3e édition des Intervilles s’était, entre autres, fixé comme objectifs d’aider les clubs en difficultés à trouver des moyens pour recruter des nouveaux membres, trouver des thèmes et des méthodes pour une bonne formation des rotariens, harmoniser et coordonner l’action rotarienne au plan national. Placé sous le thème « Avec le Rotary, imaginons un développement économique locale et durable en vue d’un impact réel sur les populations du Burkina Faso », le Rotary club du Burkina Faso a choisi la capitale économique du Burkina Faso, Bobo-Dioulasso, pour y faire des propositions de développement à travers «un thème très enrichissant », a fait savoir le président du Rotary club Bobo Doyen, Rasmané Ouédraogo.

Ainsi durant les deux jours, un panel et trois ateliers ont permis, selon le président de ces Intervilles, Martin Ouédraogo, aux participants de se pencher sur le thème principal. En marge de leurs activités, les rotariens ont aussi posé une action d’intérêt public en initiant un don de sang au Centre régionale de transfusion sanguine (CRTS) de Bobo-Dioulasso. Vingt poches ont été collectées au profit des malades de Bobo-Dioulasso.

AK