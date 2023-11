Semaine du numérique : la Nuit des lauréats distingue des acteurs

La Semaine du numérique, débutée le mardi 14 novembre 2023, a refermé ses portes, samedi 18 novembre 2023, par la Nuit des lauréats, avec à la clé, des distinctions décernées à des acteurs.

Ouagadougou a abrité la Semaine du numérique, du 14 au 18 novembre 2023, sur le thème : « Le numérique, levier d’inclusion et de résilience face aux crises ». L’évènement a clos ses activités par la Nuit des lauréats en présence des membres du gouvernement, des délégations du pays invité d’honneur, le Mali et du pays invité spécial, le Niger, des représentants diplomatiques et consulaires, des gouverneurs de régions ainsi que des organisations régionales et internationales. Plusieurs acteurs du monde du numérique ont été distingués, à l’occasion de cette Nuit. Parmi eux, il y a les ministères en charge de la solidarité nationale, la santé, la promotion des langues nationales et la communication. Ils ont reçu, chacun, une mention spéciale pour la création de plateformes numériques en vue de remplir leurs missions respectives. Des personnalités et structures burkinabè ont également été récompensées pour leur contribution « inestimable » au développement du numérique au Burkina Faso. Ce sont : le Pr en Physique, à la retraite, Jean Coulidiati, le Secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Jacques Sosthène Dingara, le Secrétaire général du ministère en charge de la transition digitale, Kisito Traoré, « ENABEL » et « Orange digital center ». Elles ont remporté, chacune, le « Gambré d’honneur », une attestation et des gadgets offerts par TELECEL Faso, sponsor officiel de la « Nuit des lauréats ».

Dans le même sens, le président de la Transition et le chef du gouvernement ont été honorés par l’obtention, chacun, d’un « Gambré d’honneur » pour leur implication dans la promotion du numérique dans tous les secteurs économiques et administratifs. La ministre de la Transition digitale, des Postes et des Télécommunications électroniques, Dr Aminata Zerbo, a remis un prix spécial d’une valeur de 500 000 FCFA et une attestation à l’entreprise « Aino Digital ». Cette reconnaissance à la société tient au fait, selon le Comité national d’organisation de la « Nuit des lauréats », qu’elle a mis au point un bracelet dénommé « Sauvie » qui permet une prise en charge en cas d’urgence. D’autres intervenants dans le domaine du numérique ont obtenu les prix du meilleur stand dans les catégories « secteur public, privé et société civile », à l’image de « e-santé compagnie », la Brigade nationale de veille et d’assistance et l’Association burkinabè des domaines internet (ABDI). Chaque récipiendaire a bénéficié d’un « Gambré d’or », d’une attestation et de gadgets donnés par le sponsor officiel. Le meilleur hacker 2023 a été Kévin Ilboudo qui s’en tire avec une enveloppe d’un million FCFA dont 500 000 FCFA au compte du ministère en charge de la transition digitale, une attestation et des gadgets TELECEL Faso et 500 000 FCFA gratifiés par la Commission de l’informatique et des libertés (CIL).

« e-casier judiciaire », le meilleur service en ligne

Le prix du meilleur service en ligne de l’Administration publique a été décerné au ministère en charge de la justice avec sa plateforme « e-casier judiciaire » qui a obtenu un « Gambré d’or », une attestation et des gadgets TELECEL. Le représentant du directeur général de TELECEL Faso, le directeur de distribution, Elias Djovakpo, a laissé entendre que le numérique n’est pas seulement un outil mais une force motrice de développement. « TELECEL Faso est fier de contribuer à cette dynamique », a-t-il déclaré. Pour la ministre en charge de la transition digitale, la Semaine du numérique 2023 a tenu toutes ses promesses. Car, a-t-elle expliqué, la rencontre a enregistré une « forte » participation des étudiants, des universitaires, des Forces de défense et de sécurité (FDS), etc. et a permis d’élaborer un mémorandum remis au chef du gouvernement. Elle a remercié les « plus hautes » autorités burkinabè pour leurs soutiens et ses homologues du Mali et du Niger pour leur disponibilité. Dans le dessein de matérialiser l’esprit de l’Alliance du Sahel, elle leur a offert des trophées « Yennenga ».

Boukary BONKOUNGOU