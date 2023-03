Services d’inspection du travail : le Premier ministre reçoit le rapport général annuel 2021

L’inspecteur du travail et intérimaire du directeur général du travail, Pio Daouda Ouattara, a remis officiellement le rapport général annuel 2021 sur les activités des services d’inspection du travail au Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, le lundi 20 mars 2023, à Ouagadougou.

Le rapport général annuel 2021 sur les activités des services d’inspection du travail est prêt. A cet effet, l’inspecteur du travail et intérimaire du directeur général du travail, Pio Daouda Ouattara, a remis officiellement le rapport général annuel 2021 sur les activités des services d’inspection du travail au Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, le lundi 20 mars 2023, à Ouagadougou. Selon M. Ouattara, ce rapport est établi sur la base des deux conventions qui ont été ratifiées en 1974 par le Burkina Faso. Il s’agit des conventions 81 et 121 sur l’inspection du travail. Il a expliqué qu’en vertu de cette ratification, chaque pays doit élaborer annuellement un rapport sur les activités des services d’inspection du travail. Ainsi, c’est pour satisfaire cette exigence avant le 31 mars qu’ils ont remis officiellement le rapport au premier responsable du gouvernement. Un rapport articulé selon lui, en trois parties qui représente le système d’inspection du travail, les ressources humaines, matérielles et financières des institutions de travail au Burkina Faso et les détails sur les activités qu’ont menées les services d’inspection de travail au cours de l’année 2021. Ainsi, au titre du 31 décembre 2021, a-t-il fait comprendre, l’effectif total des inspecteurs et contrôleurs de travail était de 256 dont 39 femmes avec un budget de 368 443 522 FCFA alloué à ces différentes structures du ministère sur le plan national. Pour M. Ouattara, avec ce budget, les services d’inspection du travail ont pu contrôler 1853 établissements ou entreprises au Burkina. Et ils ont constaté 100 663 infractions et ont pu toucher 39 778 travailleurs au cours de l’année considérée du 1er janvier au 31 décembre 2021. Dans la même période a-t-il fait remarquer, des infractions ont fait l’objet d’observations avec des mises en demeure et l’établissement de procès-verbaux d’infractions ou de procès-verbaux d’amendes.

A côté de cette mission de contrôle, a-t-il ajouté, les services d’inspection du travail ont mené des missions de conciliation et de promotion du dialogue social qui ont permis aux inspecteurs de tenter de résoudre à l’amiable les conflits qui lient les travailleurs à leurs employeurs. « Nous avons tenté de résoudre 5.104 conflits individuels et 9 conflits collectifs. A partir de ces conflits, nous avons pu arriver à une conciliation totale de 2 825 affaires sur les 5104 », a-t-il rappelé. Il a aussi précisé qu’il y a la mission d’appui- conseil d’études et d’enquêtes. Et dans ce cadre, ses services ont pu effectuer 425 enquêtes d’accidents de travail dont 21 décès. Selon lui, d’autres activités ont été passées à la loupe. Il s’agit notamment de celles de 1135 contrats de travail de travailleurs non nationaux, la mise en place des comités de sécurité et santé au travail, l’élection des délégués du personnel. « Nous avons pu faire rentrer dans la caisse de l’Etat environ un milliard 300 millions F CFA au profit du budget de l’Etat au titre de l’année 2021 », a poursuivi M. Ouattara. Il a, par ailleurs, indiqué que des difficultés n’ont pas manqué, principalement en termes d’encadrement, de logistique et d’effectif.

Donald Wendpouiré NIKIEMA

tousunis.do@gmail.com

Drissa KOALA (Stagiaire)