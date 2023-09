Situation nationale : Bassolma Bazié rassure les Burkinabè vivant aux Etats-Unis

Le chef de la délégation du Burkina Faso, à la 78e Assemblée générale de l’ONU, le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, a échangé avec les Burkinabè résidant aux Etats-Unis, le lundi 25 septembre 2023, à New York. Avec ses compatriotes, il a passé en revue la situation sécuritaire nationale et les actions entreprises par le gouvernement pour relever les défis.

Le Burkina Faso sortira victorieux des multiples crises sécuritaire et humanitaire dans lesquelles il se trouve du fait du terrorisme. C’est la conviction du chef de la délégation du Burkina Faso à la 78e Assemblée générale de l’ONU, le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié. Il l’a fait savoir au Burkinabè vivant aux Etats-Unis d’Amérique, au cours d’échanges à bâtons rompus, dans l’après-midi du lundi 25 septembre 2023, à New York, en marge des travaux de l’Assemblée générale de l’ONU. Cette rencontre a été tenue en présentiel et en ligne afin de permettre à tous d’intervenir, quelque soit son lieu de résidence, sur le territoire américain. Après avoir entonné, en chœur, l’hymne national et observé une minute de silence en mémoire des Forces de défense et de sécurité(FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie(VDP), tombés sur le champ d’honneur, c’est le chargé d’affaire par intérim, à l’ambassade du Burkina à Washington, Jean Baptiste Gagré, qui a souhaité le mot de bienvenue à la délégation. Prenant la parole, après des ovations bien nourries des compatriotes, Bassolma Bazié a reconnu que le Burkina Faso traverse des moments « critiques » de son histoire et qui commandent que chaque Burkinabè, d’où qu’il soit, apporte sa contribution. Pour faire face à l’hydre terroriste et à la crise humanitaire, de multiples efforts sont consentis, selon lui, par le gouvernement.

Maximiser la contribution de la diaspora

Et, dans cette dynamique, a laissé entendre Bassolma Bazié, il a été décidé de la diversification des partenariats pour plus de souveraineté et la prise de certaines décisions « courageuses » à l’effet de faire face aux nombreux défis. « Nous voulons des indépendances où on se fera respecter », a martelé Bassolma Bazié, en substance. Face aux Burkinabè du pays de l’Oncle Sam, il a souligné que la lutte contre le terrorisme « avance », au regard de la détermination des forces combattantes et des résultats observables sur le terrain. Selon lui, 58 000 VDP, communaux et nationaux, ont déjà été recrutés, formés et opérationnels sur les théâtres des opérations. Il a indiqué que la lutte contre le terrorisme, la refondation de l’Etat, la reforme de l’administration et la réconciliation nationale sont, entre autres, les axes principaux sur lesquels la Transition fonde ses actions. Partant des priorités diverses auxquelles le pays des Hommes intègres est confronté, il a appelé la diaspora des Etats-Unis à soutenir les efforts entrepris pour la reconquête du territoire national. Saluant l’initiative de ces échanges, le président de la communauté des Burkinabè de New York, Hermann Somé, au nom de ses camarades, a encouragé les autorités actuelles dans sa dynamique mais surtout dans la mise en place des projets efficients pour le bien du peuple et de sa diaspora. Toutefois, il a souhaité que pour maximiser la contribution de la diaspora, certaines mesures doivent être prises en compte. Dans ce sens, M. Somé a cité, entre autres, la facilitation des investissements de la diaspora, l’amélioration des services consulaires pour faciliter l’obtention des documents officiels tels que les passeports et les actes de naissance, l’encouragement au retour au bercail, la protection des droits des Burkinabè à l’étranger, etc.

Face à ces préoccupations, la ministre en charge des Affaires étrangères, Olivia Rouamba, a soutenu qu’elles ont toujours été constantes et que le gouvernement entend les résorber. Un Appel à l’unisson Dans bien de domaines, a fait savoir la patronne de la diplomatie burkinabè, les actions de la diaspora méritent d’être soulignées, en l’occurrence, en terme de mobilisation de ressources, de coopération décentralisée, d’appui direct aux populations, transfert de fonds, de savoirs et de compétences. « Vos dons et contributions faits à la lumière comme dans l’ombre sont reconnus et appréciés », a-t-elle relevé, tout en les invitant à poursuivre dans la même logique. Quant aux questions soulevées par le reste des participants à cette rencontre de New York, elles ont permis à la délégation gouvernementale de revenir sur la cohésion sociale, la signature de l’Alliance entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, les questions des libertés individuelles, l’actionnariat populaire et communautaire et bien d’autres sujets d’intérêts majeurs. A la fin des échanges, Bassolma Bazié a invité ses compatriotes à l’union en continuant à hisser haut le drapeau national au firmament dans leurs zones respectives.

Soumaïla BONKOUNGOU, à New York (Etats-Unis)