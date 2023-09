Situation nationale : « Je ne suis pas contre les critiques mais elles doivent être constructives », Balélé Martiel Badiel, président de l’Union des ressortissants burkinabè en RDC

S : Pas seulement faire connaitre la culture burkinabè aux Congolais, mais peut-être aussi à vos enfants de la diaspora qui sont nés ici et qui ne connaissement pas forcement la culture de leur pays ?

B. M. B. : Oui, mais les Burkinabè sont fiers de leur culture. Chacun fait un effort pour que pendant les vacances, les enfants fassent un tour au pays afin de s’y imprégner des réalités. Mes enfants par exemple ne vivent pas avec moi ici, ils sont au pays ! Ce n’est que pendant les vacances qu’ils viennent de temps en temps. Certes, nous nous plaignons de l’éducation au niveau de notre pays mais comparé aux autres pays, notre système éducatif n’est pas si mauvais ! Certes, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais nous ne sommes pas à la traine.

S : Les Burkinabè sont-ils bien intégrés au sein de la société congolaise ?

B. M. B. : Je peux l’affirmer. Pour ce qui est de mon expérience personnelle, je suis bien intégré dans la communauté congolaise ; je parle l’une des langues du pays, le Lingala, je côtoie facilement la population congolaise. Avec les Congolais, tout se passe bien, nous vivons en parfaite harmonie. Les échos de cette intégration, notamment des Burkinabè évoluant dans le secteur informel, nous reviennent. Ils habitent les quartiers populaires, y font du commerce ; et pour évoluer dans le secteur commercial, il faut une certaine entente avec les populations. Mais cela dit, il ne manque pas de petits couacs, de difficultés ; surtout au niveau administratif. La RDC est un pays où nous sommes soumis au régime de visa. En plus, pour s’y installer, il y a un certain nombre d’exigences sur le plan administratif. Au niveau des visas, on en distingue plusieurs : le visa de voyage, le visa de travail, le visa d’établissement de trois ans, le visa permanent et le visa volant. Et chaque visa a un coût.

S : Ce coût est-il à la portée des Burkinabè ?

B. M. B. : Les visas en RDC coûtent vraiment cher, ce n’est pas du donné ! Par exemple, un visa volant coûte environ 400 dollars américains. Pour l’obtenir, vous devrez payer d’abord 300 dollars ; à votre arrivée à l’aéroport, vous devrez encore débourser 90 dollars afin de bénéficier d’un visa aéroportuaire de sept jours. Passé ce délai, vous êtes obligés de faire un visa de voyage qui coûte environ 150 dollars ; ce qui fait un coût total de plus de 500 dollars. Les visas d’établissement et de travail coûtent plus cher. Pour un visa d’établissement de trois ans, il faut débourser 700 dollars, sans oublier les frais annexes ! En plus des coûts, il y a des préalables, des procédures administratives ; tout cela fait que ce n’est pas aisé d’avoir ces documents !

S : Au regard de toutes ces difficultés, avez-vous une doléance à l’égard des autorités burkinabè ?

B. M. B. : Une voie de sortie relative à tout ce qui est problèmes administratifs réside dans la mise en place d’un mécanisme diplomatique entre le Burkina Faso et la République démocratique du Congo, car il y a un vide à ce niveau. Avoir une représentation diplomatique ou un consulat qui va gérer les deux Congo n’est pas mauvais. Cela aura l’avantage, un tant soit peu, aider à résoudre certains problèmes clés que nous connaissons ici, surtout au niveau des Burkinabè évoluant dans le secteur informel. Actuellement, nous relevons de l’ambassade du Burkina Faso à Libreville, au Gabon, qui n’est pas la porte d’à côté ! Si vous devez vous y rendre pour résoudre vos problèmes administratifs, ce n’est pas chose aisée !