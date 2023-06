Situation nationale: Le ministre Basolma Bazié échange avec la diaspora burkinabè en Suisse

En marge de la 111ème Session de la Conférence Internationale du Travail (CIT) qui se déroule à Genève, du 05 au 16 juin 2023, le Ministre d’Etat, Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale, Monsieur Bassolma BAZIE, a tenu une rencontre avec les Burkinabè résidant en Suisse et en France voisine, le dimanche 11 juin 2023, à la Mission, Représentation permanente du Burkina Faso à Genève.

Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale avait à ses côtés Son Excellence Monsieur Dieudonné Désiré W. SOUGOURI, Ambassadeur, Représentant Permanent du Burkina Faso à Genève, Madame Nadine TRAORE BAZIE, Ambassadeur, Représentante Permanente adjointe et leurs collaborateurs, ainsi que les membres de la délégation prenant part à la CIT.

C’est une mobilisation des grands jours qui a marqué ce tête-à-tête entre les Burkinabè vivant en Suisse et en France voisine et le Ministre d’Etat, Ministre de la Fonction publique, Bassolma BAZIE. Le hall spacieux du 23 Avenue de France a enregistré une affluence des filles et fils du Burkina Faso (femmes, enfants, jeunes, personnes âgées) venus de plusieurs cantons suisses et de contrés voisines comme la France. Mobilisation saluée par le Ministre Bassolma BAZIÉ qui a exprimé sa reconnaissance à toutes celles et tous ceux qui se sont déplacés, en dépit des distances et des contraintes socioprofessionnelles, signe d’un attachement à la mère-patrie.

Dans sa déclaration liminaire Monsieur le Ministre d’Etat, Bassolma BAZIE a d’abord situé le cadre de son séjour à Genève : sa participation, avec une délégation tripartite (Gouvernement, représentants du patronat, représentants des travailleurs) à la 111ème Session de la Conférence Internationale du Travail et au Sommet sur le Monde du Travail, dont le thème est « Justice sociale pour tous ». Il a souligné l’intérêt de la participation de notre pays à ces instances, en tant que cadres d’élaboration et d’adoption des normes internationales du travail et aussi haut lieu de promotion des partenariats bilatéraux et multilatéraux.

L’hôte du jour a largement présenté la situation nationale, marquée par la lutte pour la reconquête de parties du territoire national sous contrôle des forces terroristes, la gestion de la crise humanitaire, la réinstallation progressive des personnes déplacées internes dans leurs localités d’origine, la sécurisation de ces localités, le retour de l’administration sur place et bien d’autres acquis nourrissant l’espoir. Des acquis non négligeables que le Ministre d’Etat place sous le signe du couronnement des efforts consentis ou déployés par le Chef de l’Etat, Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, le Gouvernement et l’ensemble des forces combattantes. D’autres défis, a-t-il souligné, demeurent pour le pays : la refondation de l’Etat, la promotion d’une gouvernance vertueuse, la lutte contre la corruption, la mobilisation générale et le soutien patriotique lancé par le Chef de l’Etat, de même que les dispositifs à promouvoir dans la perspective du retour à un régime constitutionnel normal, et la réconciliation des cœurs, au terme de la lutte.

Le ministre d’Etat, Ministre de la Fonction publique a porté avec insistance un message d’espoir et de réconfort axé sur la solidarité, la résistance, la résilience des filles et fils « résolument engagés à s’assumer jusqu’à la victoire » pour ne céder aucune portion des terres de leurs ancêtres.

A ce titre, il a loué la bravoure des milliers de Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) enrôlés et formés par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) pour préserver l’intégrité de leur patrie. La question du nouveau système de partenariat choisi par le peuple burkinabè « de façon souveraine », « en fonction de ses intérêts, de ses besoins déterminés par lui-même » a également été évoquée.

Monsieur le Ministre a clos son propos liminaire par une exhortation à l’unité, au dialogue et à la cohésion sociale de tous les fils et filles du Burkina Faso.

Présent à la rencontre, le délégué au Conseil Supérieur des Burkinabè de l’Etranger (CSBE), Monsieur Tahirou Komi, a traduit, au nom de toutes et de tous, sa satisfaction pour la tenue de cette rencontre avec Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale. Monsieur Tahirou KOMI a félicité Monsieur le Ministre, liant la mobilisation particulière à son discours galvanisant. Il a, de ce fait, salué le discours très engagé tout en rassurant Monsieur le Ministre d’Etat de la disponibilité de la communauté à accompagner les Autorités nationales en cette période cruciale de l’histoire de notre pays.

C’est un échange à bâton rompu que Monsieur le Ministre d’Etat a instauré avec son auditoire, lequel a manifesté son enthousiasme et son adhésion, posé des questions, apporté des contributions autour, essentiellement, de l’actualité nationale, focalisée sur :

la lutte contre l’insécurité et le terrorisme ;

les nombreux chantiers liés à la refondation de l’Etat ;

les recrutements à la fonction publique ;

l’échéance pour la tenue des élections ;

les réformes qui sont encore attendues ;

les éventuels procès ou règlements en rapport avec les crimes économiques et de sang ;

l’armement pour la lutte et les blocages sur les acquisitions évoqués par les autorités nationales ;

le soutien patriotique et la contribution à l’effort de guerre ;

les têtes mises à prix par l’Etat, à travers les médias, et les montants des primes offertes (véracité de l’information, les moyens pour verser les primes) ;

la coopération entre le Burkina Faso et ses voisins dans la lutte contre le terrorisme, notamment le Mali ;

la fédération annoncée entre le Mali, la Guinée Conakry et le Burkina Faso ;

le projet de création d’une nouvelle monnaie ;

les engagements pris par plusieurs intervenants d’accompagner, par leurs contributions diverses, les autorités et toutes les composantes engagées dans la lutte ou affectées par les attaques terroristes, y compris les PDI, Etc.

Joignant l’acte à la parole, les responsables et les membres de l’Association Songtaaba Léman, ont fait un don de la somme de mille cinq cent (1 500) euros à Monsieur le Ministre, à titre de contribution au Fonds de soutien patriotique.

A toutes les préoccupations exprimées, Monsieur le Ministre a apporté des réponses, tout en insistant sur la solidarité dans l’action, la nécessité d’accompagner les autorités de la Transition, pour qu’elles mènent sereinement la lutte et remportent la victoire finale sur l’ennemi. C’est pour lui les conditions indispensables pour fonder les bases d’un pays confiant en son avenir, en plus d’instaurer et de consolider une gouvernance vertueuse et des institutions fortes. Il a traduit les remerciements du Chef de l’Etat, du Premier Ministre et de l’ensemble du Gouvernement à toute la diaspora, pour le soutien et les contributions multiformes apportées ou à venir.

Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur, Représentant permanent du Burkina Faso à Genève a formulé des encouragements à l’endroit des compatriotes et réitéré les engagements de la Mission permanente à accompagner toute initiative et action allant dans le sens de la mobilisation des Burkinabè vivant en Suisse, en vue de l’atteinte des objectifs que le peuple burkinabè s’est fixés.

Ambassade, Mission Permanente du Burkina Faso à Genève

NB: le titre et le sur titre est de la readaction.