Situation sécuritaire dans l’espace UEMOA : Dakar abritera la 6e réunion du comité de haut niveau sur le chantier Paix et sécurité

La 6e réunion du Comité de Haut Niveau sur le chantier Paix et Sécurité dans l’espace UEMOA se tiendra vendredi 24 novembre 2023 à Dakar au Sénégal. Placée sous la présidence du Président du Sénégal, Macky Sall, cette rencontre va réunir les ministres en charge des Affaires Etrangères, de la Sécurité et des Finances des 8 Etats membres de l’UEMOA ainsi que les Chefs des Institutions de l’Union. Ils vont analyser la situation sécuritaire dans les États membres de l’UEMOA et examiner l’état de mise en œuvre de l’Accord-cadre de coopération en matière de sécurité et de renseignement liant les pays de l’Union.

Face aux défis sécuritaires multiples et complexes auxquels sont confrontés les Etats membres de l’UEMOA, les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont adopté, le 24 octobre 2013, un Acte additionnel instituant la politique commune de l’UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité.

Dans ce cadre, un Accord-cadre de coopération en matière de sécurité et de renseignement entre les Etats membres de l’UEMOA a été signé le 26 avril 2018. Le comité va examiner également les conclusions de la 3e édition des concertations sur la paix, la sécurité et le développement dans les zones frontalières.

Nadège YE