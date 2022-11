Système d’information agricole régional : L’UEMOA se dote d’une base de données

La Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) dispose désormais d’un Système d’information agricole régional (SIAR). Le lancement officiel de cette plateforme de base de données sur l’agriculture dans l’espace communautaire est intervenu, le vendredi 4 novembre 2022, à Ouagadougou.

La Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est convaincue qu’aucun développement agricole dans la sous-région n’est possible sans des données fiables sur ce secteur. Forte de cette conviction, l’institution communautaire s’est dotée d’un Système d’information agricole régional (SIAR). Le lancement officiel de cette plateforme de base de données accessible en ligne a eu lieu, le vendredi 4 novembre 2022, à Ouagadougou. Selon le chef de la division de la sécurité alimentaire et des systèmes d’informations agricoles, Gilbert Zongo qui a présenté l’outil, les données du SIAR touchent cinq composantes du secteur agricole.

Il s’agit des grandes filières (l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’aquaculture et la foresterie), des marchés agricoles, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de la macroéconomie, du secteur agricole et rural et des négociations internationales agricoles. A ces composantes, s’ajoutent les sous-systèmes connexes déjà fonctionnels ou en cours d’opérationnalisation, à savoir le Sous-système d’information régional sur le coton, (SIRC) le Sous-système d’information régional sur la pêche (SIRP). Les données relatives à ces différents domaines sont en accès libre sous plusieurs formats, a précisé M. Zongo. Selon le directeur de l’agriculture au département de l’agriculture, des ressources en eau et de l’environnement de la Commission de l’UEMOA, Amado Mbodj, le SIAR repose sur les dispositifs nationaux qui collectent les données, les traitent, les valident avant de les transmettre à l’administrateur régional qui les valide à son tour avant de les mettre à la disposition des acteurs. Dans un contexte d’ouverture de marchés régionaux, africain et de négociations internationales, cette plateforme va permettre à la sous-région de mieux piloter son système agricole, a ajouté M. Mbodj.

Vers la maitrise des statistiques agricoles

Pour le directeur de cabinet du président de la commission de l’UEMOA, Iba Mar Oularé, le lancement officiel du SIAR constitue une étape importante vers la maitrise des données statistiques agricoles dans un secteur aussi vital pour le développement de la sous-région. « Le SIAR est conçu pour jouer un rôle fondamental dans l’orientation et le pilotage de nos interventions agricoles et de sécurité alimentaire à tous les niveaux », a-t-il souligné. Il a, au nom du président de la commission de l’UEMOA, salué la clairvoyance des plus hautes autorités de l’Union qui ont pris la mesure des enjeux et instauré une politique agricole communautaire à laquelle est adossé le système d’information agricole régionale. M. Oularé a également traduit la gratitude du président de la Commission de l’UEMOA aux équipes des ministères en charge de l’agriculture qui ont œuvré de manière collaborative et participative à la mise en place du SIAR. Le gouvernement burkinabè a salué la mise en place de cet instrument qui sert à éclairer les dialogues publics, à documenter la formulation des politiques et plans de développement et leurs impacts tout en renforçant l’intégration et l’harmonisation des politiques.

« En tant qu’outil intégrateur et fédérateur des données statistiques sur l’agriculture et l’alimentation, le SIAR va nous permettre de nous rapprocher dans le stockage et le traitement harmonisé des données afin de pouvoir souverainement répondre aux besoins de prise de décision dans ce secteur vital », a indiqué le directeur de cabinet du ministre burkinabè en charge de l’agriculture, Karim Konsimbo. Il a rassuré que le Burkina Faso va jouer sa partition dans la pérennisation de cet important outil de diffusion des statistiques à travers des actions constantes de renforcement des capacités techniques des acteurs et de financement des opérations de maintenance et de consolidation de la plateforme. C’est d’ailleurs ce message que porte la présidence de la commission de l’UEMOA.

Mahamadi SEBOGO Windmad76@gmail.com