Total engagement de la Banque mondiale au Burkina : le portefeuille est passé de 1,5 à 3, 3 milliards de dollars en trois ans

En fin de mission au Burkina Faso, la représentante-résidente de la Banque mondiale, Maimouna Mbow Fam, a fait le de point de ses actions au Premier ministre, Maître Joachimson Kyélem de Tambela, le mardi 3 octobre 2023, à Ouagadougou. En trois ans, le portefeuille du total engagement de sa structure en faveur du pays des Hommes intègre est passé de 1, 5 à 3,3 milliards de dollars US.

Le 1er juin 2020, Maimouna Mbow Fam, a pris fonction à Ouagadougou, comme représentante- résidente de la Banque mondiale au Burkina Faso. Après trois ans et quatre mois, passés au pays des Hommes intègres, elle est en fin de mission. Avant son départ, la sénégalaise Maimouna Mbow Fam est allée faire ses adieux, au Premier ministre, Dr Joachimson Kyélem de Tambela, dans la matinée du 3 octobre 2023, à Ouagadougou. Une occasion également pour Mme Fam de faire le point de sa mission en terre burkinabè. « Je suis en fin de mission et il est de bon ton que je vienne faire le point au Premier ministre. Un bilan des résultats en termes de mobilisations de ressources supplémentaires pour accompagner le pays à faire face à cette superposition de crises sanitaire, humanitaire et sécuritaire », a-t-elle précisé. Elle a dit venir également présenter les résultats tangibles réalisés dans les zones affectées par l’insécurité dans les villes secondaires comme Kaya, Fada et autres régions. « Quand j’arrivais, nous avions un portefeuille avec un total des engagements de 1, 5 milliard de dollars US. Au bout de trois ans, nous avons doublé le portefeuille, avec aujourd’hui un total engagement de 3, 3 milliards de dollars US. Nous avons 27 projets dont 17 nationaux », a-t-elle fait savoir.

Des ressources supplémentaires mobilisées

En trois, elle a confié que son institution a pu mobiliser des ressources supplémentaires significatives dans le cadre de l’enveloppe pour la prévention et la résilience, où le Burkina Faso a été le premier pays en Afrique à y accéder. Des ressources, qui selon la représentante-résidente de la Banque mondiale, représentent 70% de son enveloppe habituelle. « Ce qui a permis de réaliser des projets, comme le projet d’urgence pour le développement local dans la région de Fada, qui totalise plus de 400 millions de dollars US, actuellement », a expliqué Maimouna Mbow Fam. Au cours de l’audience avec le Premier ministre, elle a salué la qualité du partenariat entre le gouvernement et son institution. « C’était aussi une occasion pour magnifier l’excellente collaboration entre le Burkina Faso et la Banque Mondiale », a-t- elle soutenu. Maimouna Mbow Fam, avait remplacé à son poste, Cheik Kanté. Et dans le cadre de sa mission, elle avait comme priorité, entre autres, la poursuite du renforcement des relations entre la Banque mondiale et le Burkina Faso et la supervision de l’intervention des équipes du bureau de Ouagadougou dans l’exécution de la stratégie de développement de la Banque mondiale pour la Région Afrique. Expert-Comptable de formation, Maimouna Mbow Fam est diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Rouen (France). Elle est également titulaire d’un Master en comptabilité et finances et d’une certification professionnelle en matière de budgétisation et de comptabilité des ressources publiques.

Mariam OUEDRAOGO mesmira14@gmaial.com