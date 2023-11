Tour du Faso 2023: 5e victoire d’étapes pour Paul Daumont

Dans un circuit fermé dans la ville de Bobo-Dioulasso, Paul Daumont a remporté, le 3 novembre 2023, la 8e étape du 34e tour international du Faso. Le burkinabè a parcouru les 102 km, en 2h23mn59s avec une vitesse moyenne de 42,504 km/h. Il conserve son maillot jaune et se rapproche de la victoire finale.

Paul Daumont signe sa 5e victoire sur le 34e tour international cycliste du Faso. Après Pô, Ziniaré, Zorgho et Koudougou, le burkinabè a remporté la 8e étape courue le 3 novembre 2023 dans un circuit fermé dans la ville de Bobo-Dioulasso. Le sociétaire de l’AS Bessel a parcouru les 102 km en 2h23mn59s avec une vitesse moyenne de 42,504km/h. 58 coureurs, au lieu de 65 (6 coureurs sont arrivés hors délais à Boromo, donc disqualifiés) à l’étape précédente, ont pris le départ de cette 8e étape. Il s’agit de deux béninois, deux guinéens, un ghanéen et un togolais.

Deux points chauds ont été prévus sur cette étape. Le 1er sprint intermédiaire, au 5e tour (51km) a été enlevé par le Marocain Essabahy Ibrahim. Il est suivi du Camerounais Abossolo Kamzong et du Burkinabè de l’équipe régionale de l’Ouest, Saturnin Yaméogo.

Au 2e point chaud au 8e tour (81km6), le camerounais, Rodrigue Nounawé Kueré a franchi en premier la ligne. Il a devancé respectivement le Marocain Adi El Arbaoui, vainqueur de la 7e étape et le Burkinabè Daouda Soulama de l’équipe régionale du Centre. Juste après ce point chaud, place à la bataille pour le gain de l’étape. Les Marocains qui ont attaqué à plusieurs reprises durant plus de 80 km de course sont surveillés de très près par le maillot jaune Paul Daumont et ses coéquipiers.

Ceux-ci accompagnent leur leader jusqu’au sprint massif qu’il remporte sans coup férir devant l’Ivoirien, Abou Sanogo et le Belge Wouters Rutger. En jaune au départ de l’étape, le burkinabè conserve la tunique jaune et celui du vert aux points. Il dévance au classement général le Belge Wouters Rutger de 28s. Comme à l’étape précédente, le camerounais, Rodrigue Nounawé Kueré conserve également le maillot rose des points chauds. La 9e étape, d’une distance de 126km700, se dispute le 4 novembre 2023 entre Bobo-Dioulasso et Pa.

Ollo Aimé Césaire HIEN