Tour du Faso/4e étape: Paul Daumont de nouveau en jaune

Ed-Doghmy Achraf a remporté, le 30 octobre 2023, la 4e étape du 34e tour international du Faso courue entre Ouagadougou et Koupéla. Le marocain a parcouru les 136km800, en 3h15mn06s avec une vitesse moyenne de 42,072 km/h. Arrivée 2e devant le belge, Wouters Rutger, Paul Daumont récupère le maillot jaune qu’il avait perdu lors de la 3e journée à Ouagadougou.

Après l’avoir perdu le maillot jaune à l’étape précédente, au profit du Belge Wouters Rutger, Paul Daumont l’a récupèré à l’arrivée de la 4e étape du 34e tour du Faso courue le 30 octobre 2023 entre Ouagadougou et Koupéla. Cette étape a été remportée par Ed-Doghmy Aschraf. Le marocain a parcouru les 136km800 en 3h15mn06s avec une vitesse moyenne de 42,072 km/h. Au départ de cette étape, ils étaient 66 coureurs à discuter trois points chauds avant l’arrivée à Koupela. Le premier sprint intermédiaire, au km 44,5, a été enlevé par Paul Daumont. Le Burkinabè est suivi respectivement du marocain Sabbahi El Houcaine et du belge, Wouters Rutger. Ce point chaud remporté et les 3s de bonification qui vont avec lui ont permis d’être à 1s du maillot jaune. Quant au second point chaud, à Mogtedo au km 82,2, le camerounais Rodrigue Nounawé Kueré est le vainqueur en solitaire sur la ligne d’arrivée. Il devance respectivement le béninois Mensah Romameti-Ezer Tossavi et le marocain Sabbahi El Houcaine. A Zorgho, au 3e sprint intermédiaire au km 105,7, le camerounais Rodrigue Nounawé Kueré, échappé depuis quelques kilomètres est encore au rendez-vous. Il est suivi de Paul Daumont et du marocain Sabbahi El Houcaine. A ce stade de la course, Paul Daumont est virtuel maillot jaune, grâce aux bonifications de 2s de sa 2e place à Zorgho. Après le dernier point chaud, le cap est mis sur Koupéla pour une arrivée groupée. Là, Ed-Doghmy Achraf parvient à faire la différence au sprint. Le marocain devance les 65 coureurs sur la ligne d’arrivée. Il est suivi respectivement du burkinabè, Paul Daumont et du belge, Wouters Rutger. Cette configuration permet à Paul Daumont de rattraper son retard au départ de cette étape. Et grâce aux bonifications, Il récupère le maillot jaune et prend désormais un avantage de 3 s sur le Belge Wouters Rutger. Le burkinabè conserve également le maillot vert aux points. Quant au maillot rose des points chaud, il est désormais la propriété du camerounais, Rodrigue Nounawé Kueré. La 5e étape, entre Tenkodogo et Zorgho, d’une distance de 75km400, c’est pour le 31 octobre prochain.

Ollo Aimé Césaire HIEN

Le Premier ministre, Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla : « faut, par nos propres moyens, assurer la pérennité du Tour du Faso »

« Je suis très satisfait du maillot jaune surtout qu’il a été récupéré chez moi à Koupéla. C’était une très belle course malgré la chaleur. En plus la vitesse moyenne était autour de 42 km/h. C’est dire que les jeunes ont bien mouillé le maillot. Je suis satisfait aussi de la victoire du Marocain. Ce tour du Faso doit nous donner deux bonnes leçons. La première est qu’il ne faut jamais abandonner. Le tour avait été annulé l’an passé pour raison d’insécurité. Et il a pu reprendre cette année. C’est la preuve que sur le terrain de la lutte contre l’insécurité, nous avançons pour que la sécurité et la confiance reviennent au Burkina Faso. La deuxième leçon est que les entreprises françaises installées au Burkina Faso ont refusé de contribuer, ce qui pouvait mettre en échec l’organisation du tour. Malgré cela, avec la diligence du ministère des sports, nous avons pu trouver les fonds nécessaires pour maintenir le tour, l’organiser et de la meilleure façon. C’est la preuve que nous pouvons nous en sortir par nous-mêmes. Nous devons retenir cette leçon et faire en sorte que nous puissions par nous-mêmes trouver d’autres portes de sortie pour adosser le tour du Faso sur nos propres moyens. Maintenant si des apports extérieurs peuvent venir, que ce soit en accessoires, mais pas en principal. Le ministre des sports s’est engagé sur ce plan. Il faut, par nos propres moyens, assurer la pérennité du Tour du Faso. Les deux leçons aujourd’hui sont : l y a de plus en plus de sécurité, de confiance ; et nous devons apprendre à nous débrouiller par nous-mêmes. Parce que la lutte pour la souveraineté ne se fait pas sans conséquences ».

O.A.C.H

Le Ministre de la communication de la culture des arts et du tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo : « Nous sommes un peuple fier, heureux de retrouver le tour du Faso »

« Le Tour du Faso cette année peut être à juste titre qualifié de Tour de la résilience. A voir le public sorti massivement accueillir les cyclistes, montre à quel point nous somme un pays d’un peuple résilient, un peuple fier, heureux de retrouver cette année le tour du Faso. La cerise sur le gâteau est que Paul Daumont a récupéré son bien, à savoir le maillot jaune. C’est une belle réussite, nous ne pouvons que souhaiter que le reste des étapes se déroulent dans de meilleures conditions. Et qu’au décompte final, le maillot reste au Burkina Faso. Mais nous ne serons pas non plus déçus si des coureurs plus forts d’autres pays l’emportent. C’est cela qui fait la beauté du Tour du Faso. Je félicite l’ensemble des organisateurs autour du ministre en charge des sports et souhaite que le reste de la compétition se déroule bien ».

O.A.C.H