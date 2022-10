Tournoi inter-rédactions 2022 : triomphale victoire de Sidwaya

La 15e édition du Tournoi inter-rédactions (TIR), disputée le vendredi 14 octobre 2022, a été remportée par la redoutable équipe des Editions Sidwaya sur le terrain Siguian Sport Arena de Ouaga 2000.

Face à la fringante équipe du capitaine Traoré, les concurrentes ont fait inutilement de la résistance mais ont fini toutes par se rendre à l’évidence. Le trophée de la 15e édition du tournoi inter-rédactions était la chose de Sidwaya. Opposés en phase éliminatoires aux représentants de la presse de Bobo-Dioulasso, les joueurs de la « maison commune » ont fait montre d’une efficacité hors pair pour l’emporter à la suite de la séance des tirs au but (2#1). Grâce à leur abnégation à tenir tête aux hommes coachés par le teigneux Achille Ouédraogo, les joueurs de la ville de Sya sont repêchés comme meilleur 3e pour compléter le tableau des demi-finales. Mais le sort se révèle cruel en replaçant ces derniers sur la route du capitaine Ousmane Traoré et ses coéquipiers de Sidwaya. Et pour la seconde fois de l’après-midi, l’adversaire est obligé de déposer les armes.

Après un score de parité sur les deux mi-temps, la formation bobolaise, qui n’a pas démérité, s’incline devant l’immensité du talent de son vis-à-vis. La finale a laissé voir un duel tactique entre le technicien Achille Ouédraogo et son homologue Inoussa Santi de l’équipe des acteurs culturels. Mais une fois de plus, Achille Ouédraogo a démontré qu’il était de taille. Seulement le temps de jeu réduit à 20 minutes ne lui a pas permis de faire étalage de son savoir-faire en la matière et offrir au public un spectacle dont lui seul a le secret. Résultat : zéro but partout au terme du temps réglementaire. Qu’à cela ne tienne, lui et ses hommes ne perdent pas de vue l’objectif de départ, à savoir regagner leur siège avec la coupe. Il a fallu donc recourir encore à la séance des tirs au but. Et nul doute que cette épreuve a été redoutée par l’adversaire. C’est donc la mort dans l’âme que les acteurs culturels se sont résolus à sacrifier à la tradition. Et sans surprise, ils se sont inclinés sur le score de deux buts à 0. En plus du trophée de la compétition, le capitaine des Editions Sidwaya, Ousmane Traoré, a raflé les titres de meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi.

« Je tire mon chapeau aux joueurs… »

Un sacre salué à sa juste valeur par l’entraineur Pengdwendé Achille Ouédraogo qui était à sa toute première victoire sur le banc de l’équipe de la « maison commune ». « Nous avons décidé pour cette édition de mettre l’accent sur les plus jeunes qui ont de l’endurance et qui jouent assez régulièrement dans leurs quartiers. En quelques séances d’entrainement, nous avons pu mettre en place une équipe compétitive. Je tire mon chapeau aux joueurs qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour nous permettre d’accrocher ce trophée qui nous fuit depuis plusieurs années maintenant », a-t-il confié. Satisfaction également pour le président du comité d’organisation, Sékou Diarra : « Avec les acteurs culturels, nous appartenons au même ministère, d’où ce clin d’œil que nous leur avons fait pour ce tournoi. Mais je suis content car mes collègues journalistes ont démontré qu’ils savent jouer au ballon ». Au classement final, l’équipe de la presse audiovisuelle privée occupe le sixième rang. La cinquième place revient à la Team RTB. La formation de la presse écrite privée se classe quatrième. Derrière les Editions Sidwaya et les acteurs culturels, l’équipe de Bobo se hisse sur la troisième marche du podium.

Voro KORAHIRE