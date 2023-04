Traitement diligent des actes de carrières : le comité DRH en réflexion

Le secrétaire général du ministère en charge de la fonction publique, Hamidou Sawadogo a présidé, le jeudi 27 avril à Ouagadougou, la première session du comité Direction des ressources humaines (DRH) de l’année 2023.

Les agents de la Fonction publique du Burkina, depuis quelques années, font face à de nombreuses difficultés en ce qui concerne leurs actes de carrière. Parmi ces difficultés figurent, entre autres, la prise des actes souvent erronés, les pertes de dossiers et les retards dans leurs traitements. C’est au regard de ces difficultés qui empêchent le traitement diligent des actes de carrière des agents que le comité Direction des ressources humaines (DRH) a tenu sa première session de l’année, le jeudi 27 avril 2023 à Ouagadougou. Présidée par le secrétaire général du ministère de la Fonction publique, Hamidou Sawadogo, cette session du comité DRH a pour objectif de poser les bases d’un traitement accéléré des actes de carrière. Au regard de la complexité de la question, les acteurs autres que les directeurs des ressources humaines, qui interviennent aussi dans la chaîne de traitement des actes ont été conviés.

« Au-delà des DRH, nous avons invité, le ministère de l’Economie et des Finances notamment la direction générale du contrôle des marchés et des engagements financiers. Nous avons invité également le secrétariat général du gouvernement, parce qu’il y a souvent des problèmes de visas qui se posent et les informaticiens parce qu’ils constituent aujourd’hui, l’élément essentiel qui nous permet de prendre les actes. Nous avons aussi convié les directeurs régionaux de la Fonction publique qui sont l’émanation de la déconcentration du ministère au niveau régional et qui sont proches des citoyens », a indiqué le directeur général de la Fonction publique, Moctar Seïdou Ganama. Les échanges qui ont porté sur une dizaine de points devront permettre d’alléger la charge de travail de la direction générale de la Fonction publique et d’améliorer la qualité des actes de carrière. « Ces points concernent essentiellement les problèmes que nous vivons au quotidien », a précisé M. Ganama. Il s’agit de la décongestion des actes vers les ministères, institutions et également vers les directions régionales de la Fonction publique parce que, si tout est concentré au niveau du ministère de la Fonction publique, le traitement devient lourd, a-t-il expliqué. « Donc, nous sommes en train de voir quel est le schéma idéal pour permettre aux autres acteurs de pouvoir prendre les actes. Autres points inscrits à l’ordre du jour, c’est de voir comment on peut régler le problème de connexion internet parce que c’est un problème fréquent », a souligné Moctar Seïdou Ganama. Institué par un arrêté en 2014, le comité DRH a pour mission principale la coordination et l’harmonisation de la gestion des carrières des agents de la fonction publique.

Léon YOUGBARE (Stagiaire)