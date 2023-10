UEMOA : les experts-comptables tiennent leur 5e congrès à Ouagadougou

Le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, représentant le Premier ministre, a présidé l’ouverture du 5e congrès des experts-comptables de l’UEMOA, le jeudi 26 octobre 2023, à Ouagadougou.

Après Abidjan (Côte d’Ivoire) en 2017, Dakar (Sénégal) en 2018, Cotonou (Bénin) en 2019 et Bamako (Mali) en 2021, c’est au tour de Ouagadougou (Burkina Faso) d’abriter le 5e congrès des experts-comptables de l’UEMOA. L’évènement se tient les 26 et 27 octobre 2023 sur le thème : « Expert-comptable et lutte contre les flux financiers illicites ».

C’est le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, représentant le Premier ministre (PM) qui a présidé l’ouverture des travaux. Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Dr Aboubacar Nacanabo, ayant lu le discours du PM, a d’emblée salué le travail « formidable » qu’abattent les experts-comptables.

Et de magnifier la profession d’expert-comptable et la régularité de la tenue du congrès avant de déclarer que les experts-comptables sont indispensables à la recherche de solutions au développement de l’espace UEMOA. Dr Aboubacar Nacanabo a souhaité que la flamme allumée puisse être maintenue pour permettre aux générations actuelles d’écrire de nouvelles pages.

Selon les organisateurs du congrès, ce sont 400 participants constitués de comptables agréés, d’avocats, de notaires, d’huissiers, d’universitaires, de chercheurs, de fiscalistes, de dirigeants d’entreprises, d’experts de lutte anti-corruption, d’acteurs de la société civile, de journalistes, d’experts-comptables nationaux et internationaux et de professionnels d’audits comptables qui vont échanger sur la thématique centrale.

Le président du comité d’organisation, Koniba Soma, a ajouté qu’ils vont mener également la réflexion sur les sous-thèmes, à savoir : « Etat des textes communautaires et attentes des parties prenantes », « L’expert-comptable et la lutte contre le blanchiment des capitaux », « L’expert-comptable et la lutte contre la corruption », « L’expert-comptable et la lutte contre l’évasion fiscale » et « L’éthique de l’expert-comptable à l’épreuve de la lutte contre les flux financiers illicites ».

Le conclave, foi du président du comité d’organisation, va faire l’inventaire des attentes des acteurs en matière de lutte contre les Flux financiers illicites (FFI), susciter une forte implication de la profession dans la traque des FFI, proposer des outils techniques de filtrage, de profilage et de traçage des FFI et faire des recommandations pertinentes aux Etats membres de l’UEMOA.

Assécher les sources de financement du terrorisme

Le président de l’Ordre national des experts-comptables et comptables agréés du Burkina Faso (ONECCA-BF), Yacouba Traoré, a indiqué que le thème principal retenu traduit le rôle primordial que jouent les experts-comptables dans la lutte pour l’assèchement des sources de financement du terrorisme. Le représentant du parrain (Idrissa Nassa), Emmanuel Sawadogo, a laissé entendre que la pertinence de la thématique principale s’avère sans équivoque en se basant sur le contexte national difficile sur le plan sécuritaire.

Il a déploré la fuite des capitaux à hauteur de 88,6 milliards de dollars, soit 3,7% du Produit intérieur brut (PIB) du continent du fait des FFI. « Les flux financiers illicites font payer un lourd tribut à la croissance de nos entreprises grandes ou petites et à nos Etats en termes de pertes de revenus et de déstabilisation économique », a fait comprendre Emmanuel Sawadogo.

Quant au président du Conseil permanent de la profession comptable, Drissa Koné, il a soutenu que l’investissement dans la profession comptable est extrêmement rentable. Car, a-t-il justifié, les experts-comptables permettent aux dirigeants d’avoir la confiance des Partenaires techniques et financiers (PTF) et d’accéder facilement aux financements. Lors de l’ouverture du conclave, un « vibrant » hommage a été rendu aux anciens membres de l’ONECCA-BF, aux femmes expertes-comptables et aux experts- comptables disparus.

Boukary BONKOUNGOU