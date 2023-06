UNICEF : plus de 315 000 enfants victimes de violations depuis près de 20 ans

Au moins 120 000 enfants à travers le monde ont été tués ou mutilés en raison d’un conflit, soit une moyenne de près de 20 enfants par jour a indiqué, le fonds des Nations unies pour l’enfance, l’UNICEF.

Au total, 315 000 violations graves commises dans plus de 30 situations de conflit en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine ont été documentées par les Nations unies.

Les Nations unies ont également recensé plus de 16 000 attaques contre des écoles et des hôpitaux, et plus de 22 000 cas de refus d’accès à l’aide humanitaire pour les enfants.

Selon l’organisation, il ne s’agit que des cas qui ont pu être vérifiés, le bilan réel est probablement beaucoup plus lourd.

Sidwaya.info