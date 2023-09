Unification de l’Arabie Saoudite : le Royaume commémore le 93e anniversaire

Le Royaume d’Arabie Saoudite a célébré l’anniversaire de son unification par feu Sa Majesté le Roi Abdulaziz ben Abdulrahman AL Saud, le vendredi 22 septembre 2023, à Ouagadougou.

Le Royaume d’Arabie Saoudite célèbre le 23 septembre de chaque année, l’anniversaire de son unification par feu Sa Majesté le Roi Abdulaziz ben Abdulrahman AL Saud. A cet effet, l’ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite au Burkina Faso a commémoré le 93e anniversaire de cette date historique, le vendredi 22 septembre 2023, à Ouagadougou. La cérémonie a connu la participation des autorités burkinabè pour témoigner leur solidarité au peuple saoudien et la parfaite coopération entre les deux pays. Le Royaume d’Arabie Saoudite et le Burkina Faso ont établi leur relation diplomatique par la signature d’un accord, le 25 août 1965, sous le règne de feu Sa Majesté le Roi Faisal Ben Abdulaziz Al-Saud et sous le mandat du Président feu Maurice Yaméogo. Pour l’ambassadeur d’Arabie Saoudite au Burkina Faso, Fahad Bin Abdulrahman H. Aldosari, son pays a adopté dans sa politique étrangère, une approche basée sur les principes de la justice, de l’égalité, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats et aussi une action en faveur de la paix et la sécurité internationale. « Tout au long de ces 58 années de relations bilatérales distinguées entre le Royaume et le Burkina Faso, des échanges de visites officielles entre les responsables de nos deux pays frères ont permis de renforcer nos relations et porter la coopération entre les deux pays à des niveaux plus élevés », a soutenu le diplomate. Il a ajouté que ces principes tirés de la Constitution et de la culture arabe authentique du Royaume lui ont valu le respect et l’admiration des peuples frères et amis de la communauté internationale.

Plus de 50 projets dans divers secteurs

Selon l’ambassadeur d’Arabie Saoudite, à la date du 25 mars 1980, l’ambassade du Burkina Faso (ex-Haute-Volta) a ouvert ses portes dans son pays. L’ouverture du consulat général à Djeddah est intervenue en 1996. En 2002, le Royaume d’Arabie Saoudite ouvre à son tour son ambassade auprès du Burkina Faso. Aux dires de l’ambassadeur, Fahad Bin Abdulrahman H. Aldosari, pour matérialiser ces relations, le Royaume d’Arabie Saoudite a octroyé un financement de plus de 222 millions d’euros d’assistance et d’aide afin d’appuyer plus de 50 projets dans divers secteurs au Burkina Faso. Selon lui, cette année 2023, le Roi Salman ben Abdulaziz Al-Saud a instruit de débuter un projet de bénévolat sanitaire appelé « Projet Lumière d’Arabie Saoudite » pour la lutte contre la cécité au Burkina Faso par l’entremise du Centre du Roi Salman pour le secours et les oeuvres humanitaires. L’ambassadeur a en plus fait savoir que ce projet est en cours et se déroule en plusieurs étapes.

La première phase vient d’être achevée, a-t-il poursuivi, et était axée notamment sur la lutte contre la cataracte et les maladies susceptibles de la provoquer. Au cours de cette phase, 400 opérations chirurgicales de la cataracte ont pu être réalisées. Pour la deuxième phase, 1 190 opérations de chirurgie oculaires diverses ont été également réalisées. « Nous sommes en train de travailler pour mettre en œuvre d’autres phases qui concerneront la chirurgie cardiaque pour les adultes et enfants, la chirurgie esthétique et les chirurgies spécialisées », a-t-il confié. A en croire l’ambassadeur, c’est un honneur pour le Royaume d’Arabie Saoudite de servir ses visiteurs parmi lesquels les pèlerins du Hadj et de la Oumra. Et c’est dans cette optique que le Royaume fournit des efforts pour offrir tout le confort nécessaire permettant aux pèlerins d’accomplir leurs rites dans la paix et la quiétude. « A la saison du Hadj 2023, le Burkina Faso a vu son quota augmenter à 8 400 pèlerins, comparativement à la même saison du pèlerinage de l’année précédente de 2022, où le quota était d’environ 3 400 pèlerins, soit une augmentation de plus de 155%», a signifié le diplomate.

Evariste YODA

Mariette TRAORÉ (Stagiaire)