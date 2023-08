Université virtuelle du Burkina : l’Espace numérique ouvert aux étudiants

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela a inauguré, vendredi 18 août 2023, à Ouagadougou, l’Espace numérique ouvert (ENO) de l’Université virtuelle du Burkina Faso (UV-BF). L’Espace numérique vise à offrir un accès facile et équitable à un enseignement supérieur de qualité pour chaque étudiant.

Le gouvernement burkinabè s’est inscrit dans une dynamique de renforcement des enseignements virtuels pour être en phase avec les défis du numérique. Dans ce sens, un Espace numérique ouvert (ENO) a été réalisé par l’Université virtuelle du Burkina (UV-BF).

Situé au quartier Karpala, son inauguration est intervenue, vendredi 18 août 2023, à Ouagadougou et présidée par le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela. La cérémonie a connu la participation d’étudiants et des membres du gouvernement.

Le Président de l’université virtuelle du Burkina Faso, le Pr Jean Marie Dipama, a salué les efforts du gouvernement et de tous les partenaires qui ont œuvré à l’aboutissement du projet de construction de l’Espace numérique ouvert (ENO). Toute chose qui, selon lui, va permettre d’opérationnaliser l’UV-BF, la toute dernière-née des Institutions d’enseignement supérieur public du pays.

Ce projet, a-t-il souligné, va à n’en pas douter contribuer à la formation à distance des étudiants et du même coup désengorger les autres universités classiques, selon le Pr Dipama. « Nous voulons mettre le numérique au cœur du développement. Le développement est maintenant dans l’intelligence.

Notre rôle en tant qu’université est de pouvoir formater les intelligences afin que ces intelligences puissent réfléchir et répondre aux besoins du moment », a soutenu le Pr Dipama. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Pr Adjima Thiombiano, a également traduit sa gratitude aux autorités de la Transition et à l’ensemble des partenaires pour leurs contributions inestimables dont son département a bénéficié dans la concrétisation du projet de l’UV-BF.

La construction de 16 ENO en perspectives

En termes de vision, selon M. Thiombiano, les ENO constituent une alternative crédible et pérenne à l’accès équitable à un enseignement supérieur de qualité et vont contribuer à la résorption du chevauchement des années académiques.

D’un effectif d’environ 2000 étudiants, l’UV-BF devra accueillir près de 10 000 nouveaux bacheliers à la rentrée prochaine 2023–2024 avec la création de nouvelles filières dont le Droit, les Lettres modernes et les Sciences économiques et de gestion. « Il s’agit de consentir tous les efforts nécessaires pour que cette jeunesse puisse bénéficier d’une formation de qualité.

Et, également que cette jeunesse puisse connaitre un accroissement de l’employabilité. C’est en ce sens que le gouvernement a mis un accent particulier sur cette université virtuelle, a indiqué Pr Thiombiano.

En plus des missions classiques de formations et de recherches, a-t-il relevé, l’université virtuelle a également une mission technique qui est de mettre en place des plateformes sécurisées pour héberger les ressources pédagogiques numériques accessibles par toute la communauté universitaire et renforcer les capacités des enseignants aux nouvelles approches pédagogiques.

Il a, toutefois, souligné les défis qui s’imposent à cette vision. Il s’agit notamment de la dotation prioritaire de tous les étudiants de l’UV-BF en ordinateurs. A ce sujet, le département consent une subvention de 85%.

A cela s’ajoute la connexion internet pour laquelle l’ARCEP a été sollicitée pour une intermédiation auprès des opérateurs de téléphonie mobile aux fins d’une gratuité de la connexion à leur profit. En perspectives, le projet prévoit la construction du siège de l’Université virtuelle du Burkina Faso à Ouagadougou et de 16 Espaces numériques ouverts et leurs équipements à travers les chefs-lieux des régions du pays à un coût global estimé à près de 80 milliards.

Soumaïla BONKOUNGOU