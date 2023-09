Urbanisme : 14 urbanistes prêtent serment

Quatorze urbanistes ont prêté serment ce mercredi 20 septembre 2023 à Ouagadougou, conformément à l’article 11 de la loi portant création et réglementation de l’ordre des urbanistes du Burkina.

Cet article stipule en effet que « après approbation de leur demande d’inscription au tableau de l’ordre et avant d’entrer en activité, les urbanistes prêtent le serment ci-après devant le tribunal de grande instance territorialement compétent : ‘’Je jure d’exercer ma profession avec conscience et probité et d’en respecter les règles déontologiques’’. »

Les 14 nouveaux urbanistes ont sacrifié à ce formalisme et sont donc désormais aptes à exercer leur métier.

« Après cette prestation de serment nous avons la permission officielle de travailler et d’être reconnu auprès des autorités, d’ouvrir un cabinet ou de prester à côté d’autres urbanistes agréés », a expliqué l’urbaniste Roger Silvain Bonkoungou.

A l’entendre, l’exercice de prestation de serment donne un gage de sérieux à la profession qui est encadrée par l’ordre professionnel.

« De nos jours le pays est confronté à une panoplie de problèmes liés à l’aménagement de nos villes, des problèmes de parcelles et des problèmes fonciers. L’urbaniste est l’acteur clé dans ce processus et en prêtant serment il rassure l’opinion publique qu’ils sont des partenaires fiables », a-t-il poursuivi.

Il a aussi souligné que l’urbanisme a d’abord été une profession publique qui reste encore assez méconnue dans le privé.

« Donc notre première mission est d’abord de faire connaitre la profession et former nos membres afin qu’ils soient performants, car il y’a des défis au niveau international et ils doivent être capables de les affronter », a affirmé Roger Bonkougou.

L’objectif visé étant de faire savoir aux populations que parmi les nombreuses professions qui existent au Burkina, l’urbanisme privé a son rôle à jouer dans le développement du pays.

L’article 7 du code de l’urbanisme indique que l’urbaniste a pour missions spécifiques l’analyse des situations et des besoins, l’établissement des documents d’urbanisme, la réalisation des projets et la gestion des espaces ; il a pour mission, entre autres, l’analyse et la prospective territoriale, le suivi des procédures, l’élaboration des documents d’urbanisme en vigueur et la coordination et le pilotage des projets territoriaux.

Anna Francisca ZOMBRA

Sidwaya.info