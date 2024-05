Burkina Faso : L’ ANAM-BF annonce une pluviométrie excédentaire mal repartie avec des risques de maladies hydriques et d’inondations

L’Agence nationale de la météorologie (ANAM-BF) a annoncé, le 21 mai 2024, un début précoce et anormal de la saison des pluies dans les régions Soudano-Sahélienne et Sahélienne du Burkina Faso. Cette situation météorologique exceptionnelle est accompagnée de prévisions d’une fin de saison tardive, avec des risques accrus de maladies hydriques et d’inondations.

Ainsi, les prévisions météorologiques indiquent une pluviométrie excédentaire qui risque d’être mal répartie sur le territoire burkinabé. Les précipitations abondantes et irrégulières pourraient entraîner de longues pauses pluviométriques, aggravant les risques pour les cultures et les infrastructures. La situation est particulièrement préoccupante dans les régions déjà vulnérables aux aléas climatiques.

Face à ces prévisions inquiétantes, l’ANAM-BF recommande plusieurs mesures de prévention pour atténuer les impacts sanitaires et environnementaux. Il s’agit du renforcement des systèmes de santé, de la prévention des maladies à travers la vaccination des populations et des animaux et l’utilisation de moustiquaires, d’antipaludéens.

Par ailleurs, l’Agence a appelé à la surveillance des ravageurs agricoles, notamment la chenille légionnaire, qui pourrait proliférer en raison des pauses pluviométriques longues.

Les prévisions de pluviométrie excédentaire augmentent également le risque d’inondations, particulièrement dans les zones urbaines et rurales mal drainées. Les autorités locales sont appelées à mettre en place des plans de contingence et à renforcer les plateformes nationales de réduction des risques de catastrophe pour protéger les communautés vulnérables.

Sidwaya.info