CAN Côte d’Ivoire 2023: 27 Etalons pour défendre la nation

Le sélectionneur national, Hubert Vélud, a publié la liste des 27 joueurs convoqués pour la CAN 2023, au cours d’une conférence de presse, hier mercredi 20 décembre 2023, au siège de la Fédération burkinabè de football à Ouagadougou.

On connait depuis hier mercredi 20 décembre 2023, les joueurs de l’équipe nationale burkinabè sélectionnés pour la CAN Côte d’Ivoire 2023. Le sélectionneur, Hubert Vélud, à travers une conférence de presse, a dévoilé la liste des 27 Etalons qui défendront les couleurs nationales au tournoi continental du 13 janvier au 11 février 2024. On note dans cet effectif, 4 gardiens de but, 8 défenseurs, 7 milieux de terrain et 8 attaquants.

Aucun joueur du championnat local ne s’y trouve. « L’arrêt de la Ligue 1 ne justifie pas cette absence », a-t-il clarifié. Hubert Vélud a également signalé qu’il existe une liste de réservistes, le cas échéant. L’occasion a été saisie par le sélectionneur pour donner le programme de préparation de l’équipe nationale. L’équipe se déportera le 29 décembre prochain à Abu-Dhabi aux Emirats arabes unis où deux matchs amicaux sont prévus.

Le premier, le 5 janvier, mais pas à coup sûr et le second, le 10 janvier, contre la République démocratique du Congo. Pour la tête pensante des Etalons, le choix des Emirats arabes unis est de s’isoler pour mieux se concentrer. C’est aussi la possibilité de disputer des matchs amicaux parce que d’autres sélections y seront. Selon le sélectionneur, la crise que traverse la Fédération burkinabè de football n’aura pas de conséquence directe sur la participation de l’équipe à la CAN. « Nous savons que la fierté du Burkina Faso est en jeu. Nous allons constituer une bull pour nous préparer, travailler à optimiser le potentiel de l’équipe », a-t-il avancé en substance.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO

La liste des joueurs appelés