Cap-Vert : l’épidémie de dengue pousse le gouvernement à déclarer l’état d’urgence

Le Cap-Vert est en alerte maximale alors que l’épidémie de dengue continue de se propager, avec plus de 2 200 cas confirmés à ce jour. Les îles de Santiago, Fogo, et Brava sont les plus touchées, ce qui a conduit le gouvernement capverdien à déclarer une situation d’alerte de protection civile sur ces trois îles pour les trois prochains mois.

Face à cette situation préoccupante, le gouvernement a décidé de renforcer le cadre institutionnel de prévention et de lutte contre la dengue. Des mesures spéciales, multisectorielles et exceptionnelles seront mises en place pour tenter de freiner la propagation du virus. Une task force sera également créée pour coordonner les efforts à travers les différents secteurs.

Le moustique vecteur de la dengue est présent sur l’ensemble des îles, mais c’est sur Santiago, Fogo, et Brava que l’épidémie sévit le plus intensément.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info