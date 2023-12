Capture du dividende démographique : Des DGESS prennent connaissance du Plan national de Planification familiale 2021-2025

La Direction de la santé de la famille (DSF) et le Groupe technique santé de la reproduction (GTSR), un groupe d’organisations de la société civile engagées pour la planification familiale ont organisé le 6 décembre 2023 à Ouagadougou, un atelier autour du Plan national de Planification familiale (PNPF) 2021-2025 à l’endroit des directeurs généraux des études et statistiques sectorielles (DGESS) de certains ministères.

Avant le début des travaux de l’atelier, le chef de file du Groupe Technique Santé de la Reproduction (GTSR), coorganisateur de l’activité, a adressé un mot de bienvenu aux participants et justifié son engagement pour la tenue de l’activité. Dr Cheick Oumar Ouédraogo représentant du chef de file GTSR empêché, dira que « Le GTSR, en s’associant à la DSF pour l’organisation de cette rencontre, renouvelle son engagement à soutenir la politique du gouvernement en matière de Planification familiale d’une part, et d’autre part entend contribuer au succès de la mise en œuvre de ce plan national en cours de mise en œuvre ».

Pour ce qui est du choix de certains ministères, l’intention était, les acteurs du secteur de la Planification familiale de « pouvoir échanger avec d’autres acteurs intervenant dans des domaines connexes à la planification familiale, mais représentant un intérêt certain pour la capture du dividende démographique. » C’est donc une reconnaissance explicite de la nécessité d’impliquer d’autres acteurs pour pouvoir espérer une synergie d’action afin de pouvoir capturer le dividende démographique en utilisant la planification familiale comme une stratégie transversale.

A la suite du chef de file du GTSR, Dr Moussa Dadiouari, s’exprimant au nom de la Directrice de la santé de la Famille, a embouché la même trompette et prôné la mutualisation des efforts en vue de faire de la structure de la population burkinabè un levier pour le développement du pays. Pour lui, « Cette séance marque certainement le premier contact avec certains d’entre vous, mais nous espérons que c’est le début d’une franche collaboration qui nous amènera à envisager de façon holistique les solutions aux problèmes pour lesquels les gouvernants et les populations attendent de nous des solutions. Brisons donc les cloisons, construisons des ponts et des passerelles et mutualisons nos forces pour soutenir la PF. »

La vingtaine de participants ont eu droit à une première présentation sur le Plan national de planification familiale par le Dr Mathieu Bougma de la DSF. Il a détaillé le processus inclusif et participatif d’élaboration du PNPF, avec la participation de la plupart des départements ministériels à travers leurs services déconcentrés et décentralisés. Les participants ont aussi découvert à travers cette présentation les défis majeurs de la planification familiale au Burkina Faso, les axes stratégiques du plan, les activités prévues et le coût total de toutes ces activités.

Après la présentation du PNPF, Dr Bougma a enchainé avec la présentation sur « Planification Familiale et capture du dividende démographique ». En substance, on retiendra que, pour capturer le dividende démographique, il faut une transition démographique à travers laquelle la structure de la pyramide des âges sera modifiée de sorte à ce que le nombre de personnes qui produisent soit supérieurs à ceux qui sont « inactifs », qui ne produisent pas, notamment les enfants et les personnes du 3e âge. La planification familiale apparait donc comme la meilleure stratégie pour arriver à une transition démographique, étape importante et passage obligé pour la capture du dividende démographique.

La dernière présentation de l’atelier a été assurée par Aboubacar Tapsoba de la Direction des politiques de populations (DPP) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective. Il a entretenu les participants sur l’importance de tous les secteurs du développement dans la capture du dividende démographique. Par des illustrations pertinentes, il est arrivé à convaincre son auditoire de la nécessité d’une synergie d’action entre les acteurs pour parvenir à faire de la population une opportunité pour le développement du pays.

Au terme des trois présentations, les participants ont manifesté beaucoup d’intérêt pour les questions de planification familiale et de capture du dividende démographique. Ils ont estimé nécessaire de maintenir le contact avec les acteurs majeurs de la planification familiale au Burkina, notamment la DSF et les organisations de la société civile pour des actions conjointes futures en faveur de la PF.

La tenue de l’atelier a été possible grâce à l’appui financier de AmplifyChange à travers un projet qui se met en œuvre concomitamment dans les neuf pays du partenariat de Ouagadougou.

B.S