Commune de Niou : Une nouvelle mosquée pour le village de Taon

L’inauguration de la mosquée du village de Taon, situé dans la commune de Niou a eu lieu, le vendredi 5 juillet 2024, en présence de nombreux fidèles musulmans.

Le village de Taon situé dans la commune de Niou dispose d’une mosquée flambant neuve. L’inauguration de l’édifice religieux a eu lieu, le vendredi 5 juillet 2024. A l’occasion, les fidèles musulmans de diverses localités du pays, des membres de la Communauté musulmane du Burkina Faso(CMBF), des ressortissants de Taon…parés de beaux vêtements sont venus prendre part à la prière inaugurale officiée par l’imam, Adama Nabalam. D’un coût de près 15 000 000 millions de F CFA, la construction de la « Maison de Allah » à Taon est l’œuvre de El Hadj Saïdou Sawadogo, fils de Taon, résident à Abidjan, en terre ivoirienne.

« Chaque fois, lors de nos passages au village, le problème de lieu de prière ressort de façon récurrente dans les échanges. C’est pourquoi, nous avons décidé de bâtir cette mosquée pour que les populations puissent prier sereinement et dans de bonnes conditions », a affirmé El Hadj Saïdou Sawadogo. En outre, a-t-il fait savoir que Dieu, le Tout-puissant recommande aux fidèles musulmans d’être des bâtisseurs. C’est conformément à cette recommandation que selon ses dires, il a décidé de construire cette mosquée pour que la religion soit bien consolidée dans la communauté de Taon.

El Hadj Sawadogo s’est également dit satisfait pour ce grand jour marquant l’inauguration de ce joyau qui matérialise la concrétisation de son vœu en faveur de Dieu. « Nous souhaitons que Dieu, nous permettent de multiplier, ce genre d’œuvre au sein de notre communauté », a-t-il formulé. Dans la nouvelle mosquée bondée de monde, l’imam Adama Nabalam s’est d’abord réjoui de l’acte du fils de Taon qui s’inscrit en droite ligne de la recommandation divine.

Ensuite, il a souhaité que cette « maison de Dieu » soit un cadre pour glorifier Allah, d’union, de fraternité entre les musulmans. « Nous sommes très heureux d’avoir eu cette mosquée. Elle nous permettra d’accomplir l’œuvre de Dieu », a clamé l’imam Nabalam. Enfin, le guide religieux a invité tous les fidèles à fréquenter cette mosquée à eux dédié.

Fréquenter la mosquée

Les fidèles musulmans de Taon n’ont pas caché leur joie pour le donateur et pour cette grâce de Dieu en leur faveur. El Hadj Hamed Nabalma tout comme ses coreligionnaires a remercié, son frère El Saïdou Sawadogo pour son acte qu’il a qualifié de salutaire. Tout en se réjouissant de l’inauguration de la mosquée, il a traduit sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont effectué le déplacement de Taon pour venir les soutenir pour l’ouverture de la mosquée. Représentant la CMBF, El Hadj Mahamadi Sourwila s’est dit heureux de voir cette belle infrastructure religieuse trônée et rayonnée dans le village de Taon.

Sa joie, a signifié l’émissaire de la CMBF est encore plus immense de constater les populations heureuses de célébrer cette nouvelle mosquée. « C’est vraiment une grande œuvre pour la gloire de Dieu. Car, une mosquée en plus d’être un lieu d’adoration pour se rapprocher de Dieu est un lieu de cohésion pour tous. Il est d’un grand intérêt et d’une grande importance pour tous les fidèles », a précisé le représentant la CMBF, El Hadj Mahamadi Sourwila. Il a invité les fidèles de Taon et par ricochet de toute la commune de Niou à fréquenter ce lieu de culte. Après la prière inaugurale, tous les fidèles ont fait des « douas » pour le pays des Hommes intègres.

Abdel Aziz NABALOUM

emirathe@yahoo.fr