Coopération bilatérale : des hommes d’affaires chinois et burkinabè échangent avec le chef de l’Etat

Le Président du Faso, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience, vendredi 20 septembre 2024, une délégation d’hommes d’affaires burkinabè et chinois.

Présente dans la capitale burkinabè dans le cadre d’une rencontre d’affaires sino-burkinabè, la délégation a été conduite par le conseiller spécial du chef de l’Etat,

Li Yubao. Elle a échangé avec le président du Faso sur les enjeux de cette rencontre qui participe au renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. « Ce forum d’affaires sino-burki-nabè est une réussite, car son objectif était de lancer un message au monde entier sur la marche du Burkina Faso vers son développement », a indiqué le conseiller spécial à l’issue de l’audience avec le chef de l’Etat. Pour Li Yubao, cette rencontre a été une occasion pour le Burkina Faso de réaffirmer, une fois de plus, sa volonté de se développer. « Au Burkina Faso, nous avons d’abondantes ressources et nous avons des entrepreneurs qui sont ambitieux », a soutenu M. Yubao, convaincu d’un avenir radieux pour notre pays. Au cours des échanges avec les hommes d’affaires chinois et burkinabè, le président du Faso a insisté sur la nécessité d’aller à l’industrialisation de notre pays. Pour le chef de l’Etat, le développement d’un pays passe d’abord par la consolidation de son tissu industriel. D’où les nombreuses initiatives prises pour le renforcement des capacités de production et de transformation des entreprises nationales.

Direction de la communication de la Présidence du Faso