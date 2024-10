Eliminatoires CAN 2025/Burkina – Burundi : 4-1 Les Etalons plument les Hirondelles

Les Etalons ont remporté, sans coup férir (4-1), la première manche de leur double confrontation face aux Hirondelles du Burundi hier au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé. En attendant le match retour dimanche prochain, Bertrand Traoré et ses camarades confortent leur place de leaders dans la poule L.

Dix mille ! C’est le nombre de tickets mis en vente pour ce premier acte de la double confrontation entre Etalons du Burkina et Hirondelles du Burundi. Des titres d’accès au stade qui se sont vite volatilisés à cause de la forte demande de la communauté burkinabè vivant en Côte d’Ivoire. Elle a bénéficié du soutien de la quarantaine des membres de l’Union nationale des supporters des Etalons (UNSE) venus du Burkina Faso pour pousser leur équipe fanion. Brama Traoré opte pour son 4-3-3 habituel mais, cette fois, avec les retours de Bertrand Traoré et Issoufou Dayo. Les deux sont alignés d’entrée. L’entame du match des Etalons est morose.

C’est d’ailleurs l’adversaire qui allume la première mèche sur un corner dès la 3e qui a failli faire mouche. Juste une alerte puisque les hôtes par l’entremise de Bienvenue Kanakimana vient punir Bertrand Traoré et ses coéquipiers une minute plus tard (4e), à la suite d’une mésentente en défense entre Edmond Tapsoba et Blati Touré. Un début de match poussif des Etalons qui accumulent les erreurs techniques à l’instar d’Issa Kaboré. C’est après le quart d’heure de jeu que l’équipe burkinabè sonne la fin de la recréation. Certes, les fautes techniques sont toujours légions. Mais, ce sont les Etalons qui prennent les meilleures initiatives. Leur réveil se concrétise aux 32e et 33e respectivement par Dango Ouattara et Sacha Bansé. Deux buts en une minute, il fallait le faire. Le 3e a failli arriver à la 35e n’eut été l’intervention de la barre sur la frappe enroulée de Dango Ouattara. Bertrand Traoré et les siens sont maitres de la partie. En plus des buts, ils offrent du spectacle au public acquis à leur cause.

Solide Sacha Bansé, la classe de Bertrand Traoré

Les Hirondelles, sonnées, sont totalement perdues sur la pelouse du stade Alassane Ouattara d’Ebimpé. Elles touchent presque le fond à la 43e. Aidé par le portier, Dango Ouattara glisse la balle entre ses pieds pour le 3e but. Avec 2 buts d’avance, les Etalons reviennent de la pause avec la même hargne et le même engagement. Les bonnes initiatives de la demi-heure de jeu en première partie sont maintenues. Notamment avec un monstrueux Sacha Bansé. Outre son but en solitaire, il est en train de s’affirmer comme le métronome de cette formation des Etalons. Son abattage physique est énorme. Que dire de la grande classe de Bertrand Traoré, le véritable poison de la défense burundaise ! Il en a fait voir de toutes les couleurs aux Burundais qui ont opéré 3 changements à la pause, dont le portier. Ce dernier ne résistera que 4 minutes avant que Issoufou Dayo (49e) ne vienne violer sa cage pour le 4-1. Le stade est en ébullition. Les Etalons sont en démonstration. Les Burundais musclent la partie avec des actes d’anti-jeux. Ce qui oblige Brama Traoré à opérer successivement 3 remplacements qui n’ont pas influé sur la bonne production d’ensemble de son équipe. C’est après les sorties de Bertrand Traoré (sous les ovations du public) et Franck Lassina Traoré qu’un petit relâchement a fait croire à une probable réduction du score des Burundais. Que nenni ! Les Etalons ont refusé d’ouvrir les vannes pour cela, actant ainsi leur victoire 4-1 au coup de sifflet final de l’arbitre libyen. Avec ce succès, Brama Traoré et ses poulains ont maintenant la tête tranquille pour préparer sereinement le match retour prévu dimanche prochain, cette fois ci au stade Félix Houphouët-Boigny, toujours à Abidjan.

Yves OUEDRAOGO

Depuis Abidjan