FESPACO 2025 : la moisson présentée au ministre Gilbert Ouédraogo

La 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) s’est déroulée du 22 février au 1er mars 2025. Plusieurs œuvres étaient en lice dans toutes les catégories. A la fin de la biennale du 7e art, la moisson a été bonne pour le Burkina. Les lauréats ont présenté leurs prix au ministre chargé de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, le lundi 17 mars 2025 à Ouagadougou. Le représentant des lauréats, Moussa Rouamba, par ailleurs producteur du film « Katanga, la danse des scorpions » du réalisateur Dani Kouyaté a indiqué qu’il était important de présenter leurs prix aux premiers responsables du département, car ils ont bénéficié du soutien du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme et de l’Etat burkinabè. Selon Moussa Rouamba, cette action s’inscrit dans une démarche de reconnaissance et de gratitude à l’endroit des autorités de notre pays. Pour le ministre chargé de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, la qualité des œuvres des cinéastes a valu des distinctions dans différentes catégories, notamment les prix spéciaux et du palmarès officiel. La cerise sur le gâteau, a-t-il relevé, a été l’Etalon d’or de Yennenga avec le film « Katanga, la danse des scorpions » du réalisateur Dani Kouyaté. Le ministre a dit avoir accueilli la démarche des lauréats avec beaucoup d’humilité, de modestie et de fierté. Pour lui, c’est plutôt au président du Faso et au Premier ministre qu’il faut présenter ces prix.

Voilà pourquoi, il a soutenu qu’il va conduire dans les jours à venir la délégation auprès des premiers responsables du pays afin qu’ils présentent leur moisson. Le ministre Ouédraogo a par ailleurs expliqué que la réussite de cette édition du FESPACO est due à l’engagement du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, et du peuple burkinabè qui a pris faits et causes pour la biennale. Le ministre de la Communication,de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a aussi souhaité une large diffusion des œuvres de la 29e édition du FESPACO dans toutes les salles, sur toute l’étendue du territoire national.

Emmanuel BICABA