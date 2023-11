FILO 2023 : la fête du livre a refermé ses « pages »

La 17e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO) a refermé ses portes, le dimanche 26 novembre 2023, à Ouagadougou.

Les rideaux sont tombés sur la 17e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO), le dimanche 26 novembre 2023 à Ouagadougou. Des décorations dans les ordres nationaux à des acteurs de la filière du livre, la remise de prix aux lauréats, des allocutions et prestation d’artistes ont marqué les temps forts de la cérémonie de clôture de la FILO 2023. Cinq acteurs de la chaine des valeurs du livre ont été faits chevalier de l’Ordre de mérite des lettres, des arts et de la communication avec agrafe littérature. Pour l’invité d’honneur de la 17e édition de la FILO, l’écrivain burkinabè William Combary, “ le numérique est une opportunité indéniable, mais comporte aussi des risques à contrôler. Il révolutionne la chaîne de valeurs et modifie également en profondeur le mode de fonctionnement de certains maillons de la chaine ». Selon l’auteur, l’enjeu majeur est donc le contrôle de la relation des acteurs clés de la chaine avec le lecteur final.

De l’avis de l’écrivain Combary, ces 96 heures (23 au 26 novembre 2023, ndlr) d’échanges ont permis de dégager les pistes pour dynamiser l’industrie du livre au Burkina Faso afin d’en faire un maillon fort de l’économie burkinabè. L’écrivain invité spécial de la FILO 2023, Ousmane Diarra a, pour sa part, salué les liens d’amitié et de fraternité entre la République du Mali et le Burkina Faso qui traversent les mêmes difficultés du point de vue sécuritaire, mais qui ont pris leur destin en main pour défendre l’intégrité de leur territoire. “La Foire internationale du livre de Ouagadougou est une vitrine de la chaine du livre et de la lecture pour nous écrivains et professionnels du livre et de l’écrit. A l’image des autres éditions, cette foire a été de bons moments d’échanges et de partage d’expériences entre professionnels du monde du livre », a-t-il confié. Le chef de la délégation spéciale du Tchad, Souleyman Abdélkérim Chérif, a souligné que son pays, le Tchad est en phase avec l’honneur exprimé envers lui par le pays frère et ami du Burkina Faso à cette édition de la FILO dont le maître-mot est de célébrer la diversité de la pensée, la créativité humaine et le pouvoir de l’imagination.

La problématique du numérique

Souleyman Abdélkérim Chérif a profité de cette occasion pour offrir au Premier ministre Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela et au ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, son ouvrage intitulé “Quand l’évidence ne suffit plus”. Quant au chef du département en charge de la communication Jean Emmanuel Ouédraogo, il est revenu sur l’ouverture solennelle de la FILO, où il engageait les différents acteurs au nom du Premier ministre, à échanger sur tous les contours de la problématique du numérique pour le développement de l’industrie du livre au Burkina Faso, tout en faisant un clin d’œil sur la dynamique qui prévaut dans les pays du Sahel.

Le ministre Ouédraogo a également exprimé sa gratitude aux Forces de défense et de sécurité et aux Volontaires pour la défense de la patrie pour leur engagement sans faille pour la restauration de l’intégrité du territoire. Toute chose qui, selon lui, a permis de tenir avec brio cette édition de la FILO. En effet, à la FILO 2023, en sus des conférences, panels, communications, tables-rondes, dédicaces, il y a eu les Olympiades littéraires, des ateliers d’écriture, le Grand prix du livre et le prix du meilleur éditeur. Pour ce qui est des prix spéciaux, l’on note 8 lauréats. En ce qui concerne les prix Olympiades littéraires et les prix en technique d’écriture de poème, 6 lauréats ont été retenus. Pour les grands prix, 6 lauréats ont été récompensés dont le grand prix du meilleur éditeur de la 17e édition. chacun des lauréats des grands prix a reçu un trophée plus un million de francs CFA. La 18e édition de la FILO est prévue, du 21 au 24 novembre 2025.

Emmanuel BICABA