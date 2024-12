Formation en ingénierie du genre de la chaire UNESCO en Côte d’Ivoire : 80 experts prêts à servir

La chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions » a organisé, le samedi 7 décembre 2024, à Abidjan en Côte d’Ivoire, la cérémonie de remise de diplômes de la 7ᵉ promotion en ingénierie du genre. Ce programme est dédié à la promotion de l’égalité des sexes, à l’environnement, à la paix et au développement durable.

Placée sous la présidence de Madame la Ministre Euphrasie Kouassi Yao, titulaire de la chaire UNESCO, et sous le parrainage du Professeur Éric Servat, Directeur du Centre International UNESCO de Montpellier (ICIREWARD Montpellier), la cérémonie a vu la graduation de 80 experts, dont 19 hommes, provenant de divers pays : la Côte d’Ivoire, du Tchad, du Gabon et du Bénin.

La Côte d’Ivoire, récemment désignée Championne d’Afrique par le Rapport SIGI 2023 de l’OCDE pour ses efforts remarquables dans la lutte contre les discriminations à l’égard des femmes et des filles, a obtenu un score de 17,3. Madame la Ministre Euphrasie Kouassi Yao a souligné que ce succès est le fruit des contributions actives des diplômés du programme, qui intègrent des valeurs d’égalité des chances dans leurs secteurs respectifs.

En sept années d’existence, ce programme a formé plus de 400 experts, issus de pays tels que la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, le Tchad, le Gabon et le Canada. Ces diplômés occupent aujourd’hui des rôles stratégiques dans des secteurs variés : administration publique, défense, secteur privé, organisations internationales et multinationales.



Appel à l’action pour les diplômés

Lors de son discours, Madame la Ministre a prodigué des conseils aux nouveaux diplômés :« La réussite de votre mission exige le sens de l’action et la culture du résultat. Les connaissances académiques et les expériences acquises n’auront de sens que si elles permettent de développer des projets concrets, portés par un engagement sans faille. Travaillez, travaillez, travaillez, car le monde appartient aux vaillants et aux vaillantes. »

Madame Euphrasie Kouassi Yao, qui figure parmi les 100 femmes les plus influentes du monde en sa qualité de présidente de la sensibilisation des Premières Dames, a également rappelé que la Côte d’Ivoire possède un trésor en matière d’approche genre, qu’elle est prête à partager avec d’autres pays.

Elle a déclaré : « Pendant sept ans, nous avons conçu, expérimenté et évalué ce programme. La septième année marque l’accomplissement de ce cycle. Désormais, nous entrons dans une nouvelle phase de partage et de partenariat africain et mondial. Nous sommes prêts pour le décollage et une vitesse de croisière. »

Inscription pour la 8ᵉ promotion

La cérémonie a également servi de cadre pour le lancement des inscriptions de la 8ᵉ promotion de la Formation en Ingénierie du Genre (FIG). Cette formation offre une expertise de pointe en matière de genre et développement, un levier clé pour promouvoir un développement inclusif et durable.



Pour s’inscrire, veuillez suivre ce lien : https://forms.gle/ufFzhKDDdAtviYBC9. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 janvier 2025.

« Rejoignez-nous dans cette aventure transformatrice. Ensemble, déconstruisons les préjugés et bâtissons une société équitable », a lancé Madame Euphrasie Kouassi Yao.

Un centre d’excellence pour un avenir durable

En rappel, la chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions » est un centre d’excellence engagé dans la formation de leaders de demain en matière de genre, d’eau, d’environnement et de développement durable. Sa mission : bâtir une société juste, équitable et résiliente en formant des experts capables de relever les défis actuels et futurs.

T.K.