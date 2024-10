Forum des think tanks du Sud global : Construire ensemble un monde prospère avec un avenir partagé

Alors que le Sommet des BRICS 2024 est sur le point de se tenir, le Forum des think tanks du Sud global, « Paix, développement, sécurité : construisons ensemble un monde prospère avec un avenir partagé », co-parrainé par le Département international du Comité central (CC) du Parti communiste chinois (PCC) et China Media Group (CMG), et organisé par China Global Television Network (CGTN), filiale de CMG, s’est tenu mercredi à Beijing.

Liu Jianchao, ministre du Département international du CC du PCC, et Shen Haixiong, chef adjoint du Département de la Communication du CC du PCC et président de CMG, ont prononcé des discours vidéo. Des dignitaires et des représentants gouvernementaux, des universitaires des think tanks, et des représentants des médias de 76 pays ont participé au forum en présentiel ou en ligne

Synthèse de Nadège YAMÉOGO

Source: CGTN Français