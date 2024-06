Forum International Afrique Développement : Casablanca accueille la 7ème édition sous le thème « ici, on investit »

Les rideaux de la septième édition du Forum international Afrique développement (FIAD) se sont ouverts ce jeudi 27 juin à Casablanca, au Maroc, sous le thème : « Ici, on investit ». Organisée par le groupe Attijariwafa Bank à travers son Club Afrique développement, cette rencontre de deux jours vise à créer un cadre propice à la mise en relation entre les entreprises du secteur public et privé afin d’encourager les investissements dans les secteurs de développement pour améliorer le climat des affaires en Afrique.

Le Burkina Faso est représenté par une délégation composée des présidents de la Chambre de commerce, du Conseil national du patronat burkinabè, et de plusieurs responsables d’entreprises. Cette délégation est conduite par Madeleine Dieng, directrice de la succursale Burkina Faso de la Compagnie bancaire de l’Afrique de l’Ouest (CBAO). Leur participation à cet important événement témoigne de l’engagement du Burkina Faso à s’intégrer dans les dynamiques de développement économique du continent.

Le Président directeur général du groupe Attijariwafa Bank, Mohammed El Kettani, a souligné plusieurs défis cruciaux pour le développement de l’Afrique. Parmi ceux-ci figurent la création d’emplois pour les jeunes, l’investissement dans l’éducation, la formation professionnelle, l’entrepreneuriat et l’inclusion. Il a insisté sur la nécessité de mobiliser des ressources et des efforts pour répondre à ces enjeux fondamentaux afin de stimuler une croissance économique inclusive et durable.

S’adressant aux décideurs politiques et à la jeunesse africaine, Wamkele Mene, secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), a exhorté à la création d’opportunités d’investissement en se basant sur l’inspiration de la célèbre citation de Thomas Sankara : « Il faut oser inventer l’avenir ». Son discours a mis en avant l’importance de l’audace et de l’innovation pour bâtir un avenir prospère pour l’Afrique.

En réunissant des acteurs publics et privés, le forum ambitionne de créer un environnement favorable à l’essor économique du continent, en misant sur la collaboration et l’innovation pour relever les défis du développement.

Oumarou Rabo

Sidwaya.info