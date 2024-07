Infrastructures routières endommagées à l’Ouest : des mesures urgentes pour rétablir le trafic

A la suite des pluies diluviennes des 28 et 29 juillet dernier qui ont endommagées des infrastructures routières à l’Ouest du Burkina, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho, s’est rendu, mardi 30 juillet 2024, à Sogosagasso, Yéguérésso dans le Houet et Badara dans le Kénédougou. Le ministre Adama Luc Sorgho a ensuite mis le cap sur le village de Badara situé à l’entrée de la commune de Bama.

C’est à 12h57mn que le ministre des Infrastructures et du Désenclavement est arrivé sur le pont de Badara. Les techniciens de la direction provinciale du Kénédougou avec à sa tête le directeur provincial et le président de la délégation spéciale l’attendaient. Pas de temps à perdre, le ministre Adama Luc Sorgho se dirige vers l’ouvrage qui a subi la furie des eaux. Des échanges sont engagés entre le ministre, les techniciens, la mission de contrôle ACIT géotechnique et l’entreprise EKOS en charge des travaux de réhabilitation de la route Bobo-Orodara. Il faut rétablir le trafic le plus vite possible. Des premières constatations, à en croire le directeur général de l’entretien routier, Salfo Pacéré, l’ouvrage n’a pas de problème. Les remblais d’accès ont cédé avec les fortes pluies. Séance tenante le ministre a instruit l’entreprise de se mettre à la tâche pour rétablir le trafic dans maximum 48h, c’est-à-dire au plus tard jeudi soir. Le ministre prend à témoin le secrétaire général de la région des Hauts-Bassins et promet envoyer une mission pour le constat. « La route nationale 8 est très importante pour nous. Si vous travailler nuit et jour, le trafic sera rétabli en 24h. Il faut aller vite et bien », a-t-il dit. Outre cela, Adama Luc Sorgho a instruit le directeur général de l’entretien routier de faire convoyer les ponts métalliques. Ces ponts métalliques seront également montés pour palier la situation.

Des instructions

Dans le village de Badara à 25 km de Bama, le président de la délégation spéciale de la commune de Bama annonce au ministre que la forte pluie a fait plus de 1 350 sinistrés en plus des champs envahis par les eaux de pluies. Au constat, l’ouvrage a cédé à la grande stupéfaction du patron des infrastructures. Impossible de reconstruire un ouvrage en cette saison des pluies. Il faut vite trouver une solution. Fort heureusement, le ministère avait acquis des ponts mobiles pour parer à toute éventualité. Sur place le ministre a instruit le déploiement de ces ponts mobiles. Le déploiement et le montage de ce pont mobile se fera avec l’appui du génie militaire ajoute le ministre Adama Luc Sorgho. Au directeur général de l’entretien routier, le ministre insiste. « Il faut que les engins bougent ce soir de Ouaga. Nous allons utiliser un des ponts pour le village de Badara en attendant que l’entreprise rétablisse le remblais ». Mme le gouverneur des Hauts-Bassins, rentrée d’urgence pour accueillir la délégation, s’est réjoui des mesures prises par le département en charge des infras-tructures et surtout la promptitude avec laquelle le ministre s’est rendu sur le terrain. Après Badara, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement a mis le cap sur Takalédougou, un village situé à 20 km de Banfora.

Synthèse de la Rédaction

Source : DCRP/MID