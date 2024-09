Inondations dans la région de Maradi : La ministre de l’Action humanitaire au chevet des sinistrés

La ministre de l’Action humanitaire et de la Gestion des catastrophes, Aichatou Lawan Wandarama, a entamé, lundi 9 septembre 2024, une visite de travail à Maradi axée sur la situation humanitaire née des inondations.

Dès son arrivée à Maradi, la ministre de l’Action humanitaire et de la Gestion des catastrophes, Aichatou Lawan Wandarama, s’est rendue dans l’arrondissement communal 2 où elle a pu constater la disponibilité des vivres (riz et mil) destinés aux sinistrés de cette commune. Sur place, elle a assisté à la distribution de ces vivres qui est en cours.

Face aux bénéficiaires, la ministre a indiqué être venue pour présenter ses condoléances aux victimes des inondations, compatir à leur douleur et s’assurer que le don de l’Etat en vivres est en train d’être effectivement mis à leur disposition.

La ministre Aichatou Lawan Wandarama s’est ensuite rendue sur le site de recasement des familles où 197 familles seront relogées et où un centre de santé de circonstance est en cours d’implantation. Des bâches devant servir d’habitation sont également installées pour la plupart et des sanitaires en construction. Aux magasins de l’OPVN, la délégation ministérielle a constaté la disponibilité des vivres, don de l’Etat, mais aussi les aides fournies par les bonnes volontés composées de vivres et d’habits.

Dans l’après-midi, la ministre Wandarama a rendu visite à plusieurs familles endeuillées par les effondrements d’habitation, notamment au quartier Sabon Gari où quatre (4) familles voisines ont chacune perdu un enfant. Elle a enfin visité l’Ecole des filles de Bagalam qui accueille en ce moment plus de 200 familles. La ministre leur a demandé, avec la rentrée scolaire qui approche, de tout faire pour établir à leurs enfants des pièces d’Etat civil afin que ces derniers puissent aller à l’école.

Agence nigérienne de presse