Journées FIFA: début du stage des Etalons hier à Casablanca

Les Etalons ont débuté, hier 19 mars 2024, leur stage à Casablanca, au Maroc, en vue des deux matchs amicaux face à la Libye et au Niger. Le nouveau sélectionneur, Brama Traoré, a dirigé sa première séance dans la soirée avec un groupe de 22 joueurs.

Le nouveau sélectionneur des Etalons et ses poulains sont désormais focus sur les deux matchs amicaux à venir, le vendredi 22 mars prochain face aux Chevaliers de la Méditerranée de la Libye et quatre jours plus tard contre le Mena du Niger. Un groupe de 22 joueurs ayant rallié Casablanca, les 18 et 19 mars dernier a débuté, hier un stage qui permettra aux Etalons d’être prêts pour ces deux rencontres amicales. Les joueurs ont rallié par vague la capitale économique marocaine et en début de soirée étaient attendus deux joueurs que sont Issa Kaboré et Blati Touré. Le défenseur de Aris Limassol, Steeve Yago, est blessé et a déclaré forfait pour ces deux matchs. Il a été remplacé par le défenseur central de l’As Douanes, Souleymane Massa Ouattara qui est arrivé hier matin à Casablanca en compagnie de son sélectionneur. Auparavant, dans la matinée d’hier, 19 joueurs ont effectué,une séance de décrassage. Le moins que l’on puisse dire est que l’ambiance était bon enfant tout au long du premier entrainement qui a duré plus d’une heure.