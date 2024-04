Journées nationales d’engagement patriotique : le Premier ministre satisfait de la première phase

Les journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, débutées le 26 mars dernier ont été closes, le mardi 9 avril 2024, à Ouagadougou. A l’occasion, le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, s’est dit satisfait de l’engagement des citoyens au regard des activités réalisées pour la promotion du civisme et de la tolérance.

Après 15 jours d’activités de promotion du civisme et de la tolérance à travers des plantations d’arbres, la salubrité des lieux publics, la montée des couleurs…les rideaux de la première phase des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, débutée le 26 mars dernier sont tombés, le mardi 9 avril 2024, à Ouagadougou. A cet effet, le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, accompagné de quelques membres du gouvernement, a tenu à marquer ces journées dans les esprits des citoyens. 10 pieds de baobab ont été remis à des jeunes de façon symbolique. Dans la cour de la Primature, le Premier ministre a également mis en terre un pied de goyavier. « Il faut dire que les citoyens ont besoin de se sentir citoyens de leur pays. Mais, il manquait ce cadre d’expression. Cette journée a été une occasion. Nous pensons que la prochaine édition sera encore plus marquée d’engagement des citoyens », a-t-il déclaré. En outre, la clôture de ces journées patriotiques a connu la participation de certains citoyens qui, à travers leurs actes, ont marqué de façon indélébile cette première édition.

Le chef de l’exécutif les a félicités et encouragés à poursuivre leurs œuvres. Par son initiative, « planter un arbre à un évènement heureux », Salifou Ouédraogo, promoteur d’un verger de 35 000 baobabs, a offert 1 000 plants afin de marquer son engagement patriotique pour un Burkina verdoyant. Aussi, pour soutenir l’offensive agro-sylvo-pastorale, Ousmane Zoungrana, enseignant et artiste-musicien a également offert 10 hectares de terrain cultivable au profit des personnes déplacées internes. A l’exemple des deux, Deris et Mahamadi Ouédraogo, respectivement, président de l’association Burkigraff et de l’association « Etre utile, agir utile », comptent donner une nouvelle physionomie aux échangeurs de Ouagadougou. Selon Mahamadi Ouédraogo, l’association « Etre utile, agir utile » s’est engagée à construire un forage, mettre du gazon, planter des palmiers et des arbres décoratifs afin de donner un nouveau visage à l’échangeur de Ouaga 2000. Ce projet, selon lui, a été apprécié par le Premier ministre. Le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement a également marqué son adhésion pour faire en sorte que le rêve soit une réalité. La seconde phase des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne est prévue pour le 2 octobre prochain.

Oumarou RABO