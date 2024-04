Coopération bilatérale : Moscou veut dynamiser son ambassade à Ouagadougou

Son Excellence monsieur Karamoko Jean Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, accompagné de Madame Stella Eldine Kabré/Kaboré, ministre en charge de la Coopération régionale, a reçu, lundi 8 avril dans la soirée, l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso, SEM Alexeï Saltykov.

La rencontre a permis aux deux parties d’échanger autour du raffermissement des liens de coopération entre Moscou et Ouagadougou, avec un accent sur la dynamisation de la représentation diploma-tique de la Fédération de Russie à Ouagadougou. « Nous avons discuté du fonctionnement de l’ambassade de sorte à rendre ses activités plus dynamiques en vue de répondre à 100% aux besoins de la coopération bilatérale », a souligné le diplomate russe. A la faveur de ce cadre d’échanges, le chef de la diplomatie burkinabè et le diplomate russe ont aussi évoqué des sujets sur le plan multilatéral avec des promesses de soutien mutuel. SEM Alexeï Saltykov a, aussi, traduit sa gratitude à SEM Karamoko Jean Marie Traoré et à l’ensemble des autorités burkinabè, pour leur compassion et leur solidarité à la suite à l’attaque terroriste dont la Fédération de Russie a été récemment victime.

DCRP/MAECR-BE