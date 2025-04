Kundé 2025 : Floby remporte son 3e Kundé d’or

Le commissariat général des Kundé a tenu la 23e édition des Kundé dans la nuit du vendredi 25 avril 2025 à Ouagadougou.

Les temps forts de la 23e édition des Kundé étaient un cocktail dinatoire, une prestation d’artistes, un défilé de mode et une soirée de remise de trophées dans la nuit du l’évènement a eu lieu le vendredi 25 avril 2025 à Ouagadougou. La soirée de remise des prix a été marquée par la présence d’une délégation gouvernementale conduite par le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale, Emile Zerbo. En lice pour le Kundé d’or de la 23e, Floby, Kayawoto et Miss Tanya. A l’issue des travaux du commissariat général des Kundé, Floby a été distingué sacré lauréat de la 23e édition. Il a remporté le Kundé d’or pour son dernier opus « Burkina Faso » paru en 2024. Ce qui lui fait un total de 3 Kundé d’or en 18 ans de carrière musicale. En plus de ce 3e Kundé, il est reparti avec le Kundé de la meilleure chanson moderne d’inspiration traditionnelle avec son titre, Ouaga jeune et de l’artiste le plus joué en discothèque. Le lauréat du Kundé d’or de la 23e édition, Florent Belemgnèré alias Floby s’est réjoui pour la performance et la reconnaissance à travers le Kundé. Il a dédié son prix aux Burkinabè, mais particulière-ment aux Forces Combattantes.

« Ce trophée revient à nos FDS et VDP qui sont sur le champ de bataille nuit et jour et aussi à tous les Burkinabè, d’où le nom d’ailleurs de mon dernier album », a-t-il souligné.

Hommage aux FDS

Il a confié qu’il va toujours participer au Kundé tant que son album est nominé. Quant au Kundé du public du partenaire officiel Orange Burkina, il est revenu à Miss Tanya en plus de son Kundé du meilleur artiste féminin. D’autres artistes ont été distingués lors de la cérémonie. Il s’agit, entre autres, du Kundé du meilleur artiste traditionnel (Safif Widga), Kundé du meilleur artiste de musique religieuse (Sœur Anne Marie Kaboré), Kundé du meilleur clip vidéo (Pananki) de Tanya, Kundé de la révélation (Francky FP), Kundé du meilleur espoir Kid Boss) et le Kundé du meilleur featuring burkinabè (Commando de Kayawoto feat Privat). Le palmarès au niveau des prix spéciaux a concerné 5 catégories. Le Kundé du meilleur artiste de la diaspora a été remporté par Kandy Guira de la France. Le Kundé du meilleur artiste étranger vivant au Burkina Faso est revenu à Mister Koff de la Côte d’Ivoire. L’artiste Himra de la Côte d’Ivoire a été sacré meilleur artiste de l’Afrique de l’Ouest. Pour le Kundé du meilleur artiste de l’Afrique centrale, c’est Bad Nova du Cameroun qui a été le lauréat. Le Kundé du meilleur featuring de l’intégration africaine (Ne parle pas de tes projets) de Smarty feat Korka Dieng du Sénégal a été sacré.

A l’occasion, des Kundé d’honneur ont été décernés à des artistes invités comme le groupe Makoma du RD Congo et des Pays-Bas, Zitany Neil du Congo, Roger Wango du Burkina, Oumou Dioubaté du Burkina et Espoir 2000 de la Côte d’Ivoire. Le directeur du plateau artistique des Kundé, Ismaël Zongo alias Commandant Papus a soutenu que le Kundé doit être un trophée qui contribue à booster l’artiste. Il a indiqué qu’il n’y a pas d’âge pour faire de la musique.

« Nous pouvons être un artiste auteur compositeur et produire de la musique qui parle à toutes les générations », a-t-il dit.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)