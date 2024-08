L’armée anéantit une grande base terroriste à Nassougou

L’armée burkinabè a anéanti, le 13 août 2024, une grande base à Nassougou (Est), où des terroristes s’étaient massivement installés sous des tentes avec des installations solaires. Toujours dans la zone de l’Est, une vingtaine de terroristes ont été neutralisés, le 16 août 2024 et un important lot de matériels saisi.

Les renseignements et les observations ont permis à l’armée burkinabè de repérer, dans la matinée du 13 août 2024, de nombreux terroristes dans la partie sud de Nassougou, dans le parc W. Ces criminels, qui venaient de se réveiller, ont quitté leurs abris cachés sous les arbres pour un regroupement matinal.

Les opérateurs aériens ont pris la mesure de la situation et, au moment opportun, ont lancé un puissant missile qui s’est écrasé efficacement sur la position ennemie. “Les VDP des airs” ne s’arrêtent pas là. Ils ont poursuivi les observations sur la zone pendant plusieurs jours jusqu’au week-end écoulé. Il s’agissait en réalité d’une grande base terroriste camouflée sous les arbres de cette forêt, avec des tentes, des huttes et des installations solaires. Les opérateurs aériens ont cartographié complètement la zone et préparé une attaque massive contre les forces du mal. Les vecteurs aériens ont d’abord frappé une maisonnette dissimulée sous les bois, où se trouvaient quelques assassins. Leurs comparses, qui étaient à proximité sous les arbres, se sont rués vers des abris censés être plus sûrs.

Les pilotes ont attendu qu’un bon nombre de terroristes s’assemble sous de grands arbres avant de leur envoyer un puissant missile. Ces meurtriers ont disparu dans une épaisse fumée, emportant plusieurs arbres avec eux. Plus loin, les opérateurs aériens ont ciblé un autre groupe de terroristes qui avaient survécu aux frappes et tentaient de se cacher en bordure de la forêt, dans un hameau abandonné. Un gros missile a définitivement scellé le sort de ces assassins.

L’armée de l’air est décidée à en finir avec ces assoiffés de sang. Elle a foudroyé un petit groupe de terroristes retranchés dans une hutte au milieu de la forêt avant de détruire plusieurs autres cachettes. Les opérations sont loin d’être terminées. Tôt le lundi 19 août 2024, les vecteurs aériens ont frappé à nouveau d’importantes cibles. Ils ont visé une première position ennemie avec un gros missile. Un deuxième groupe de malfaiteurs, campé près d’un marigot, n’a pas été épargné. « Il en sera ainsi désormais pour tous les criminels récalcitrants qui persistent dans leur funeste aventure sans issue », nous souffle une source sécuritaire haut placée. Les sources de l’AIB informent également que des opérations terrestres ont eu lieu ces derniers jours dans tous les groupements. Ainsi, dans la région de l’Est, le Bataillon de Marche Mixte a tendu une embuscade le 16 août 2024 à un groupe de criminels qui troublaient la quiétude dans sa zone de couverture. Une vingtaine de criminels ont été neutralisés et du matériel de guerre ainsi qu’une importante logistique ont été

saisis.

Agence d’information du Burkina