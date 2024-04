L’Arthrose: l’articulation atteinte peut se déformer et perdre sa mobilité

L’arthrose est une affection dégénérative des articulations. Elle entraîne des douleurs, des gonflements et des raideurs qui nuisent à la capacité d’une personne à se déplacer comme elle l’entend. L’arthrose touche l’ensemble de l’articulation, y compris les tissus qui l’entourent. Elle apparaît le plus souvent aux genoux, aux hanches, à la colonne vertébrale et aux mains.

L’arthrose est une affection dégénérative des articulations. Elle entraîne des douleurs, des gonflements et des raideurs qui nuisent à la capacité d’une personne à se déplacer comme elle l’entend. Les articulations les plus fréquemment touchées sont le genou, la hanche et celles de la colonne vertébrale.

Cependant, les autres articulations, comme l’épaule, la cheville et le poignet, peuvent aussi être atteintes. L’arthrose des doigts (arthrose digitale) est également très fréquente, surtout chez les femmes. Il y a différents types d’arthrose, à savoir l’arthrose primaire et celle secondaire. Lorsque la personne atteinte d’arthrose n’a pas de prédisposition évidente, on qualifie l’arthrose de « primaire ».

Au niveau de l’arthrose secondaire, ce sont les maladies inflammatoires qui touchent les articulations, comme la goutte, le lupus, etc. et les maladies métaboliques comme le diabète, l’hémochromatose, qui prédisposent à l’arthrose. Il en va de même des blessures et des chirurgies à une articulation. Quand il y a prédisposition par l’une ou l’autre de ces situations, il s’agit d’arthrose secondaire.

De nombreux facteurs peuvent contribuer au développement de l’arthrose, notamment des antécédents de lésion articulaire ou d’utilisation excessive des articulations, un âge plus avancé et un excès de poids. Elle touche davantage les femmes que les hommes. Les facteurs mécaniques sont au premier plan, associés à des facteurs génétiques, à un processus d’inflammation, etc.

L’arthrose est une maladie qui se traduit par une dégénérescence anormale des cartilages. En effet, l’usure d’une articulation avec l’âge ne devrait pas causer d’arthrose. Les mouvements répétitifs et les microtraumatismes répétés à une articulation peuvent toutefois provoquer une usure anormale conduisant à l’arthrose.

L’excès de poids et le manque d’activité physique sont 2 autres facteurs importants. L’arthrose ou ostéoarthrite atteint chaque individu de manière différente. Cette affection chronique se manifeste par des douleurs persistantes aux articulations causées par l’usure anormale du cartilage et de l’ensemble de l’articulation. Elle est la forme d’arthrite la plus fréquente. L’arthrose ou ostéoarthrite atteint chaque individu de manière différente.

Les articulations touchées et l’intensité des douleurs varient d’une personne à l’autre. Ainsi, la maladie se manifeste notamment par des douleurs dans l’articulation atteinte, principalement lorsqu’elle est mobilisée (par exemple douleurs au genou en descendant les escaliers), une sensibilité de l’articulation lorsqu’on applique une légère pression, une raideur de l’articulation, surtout au réveil ou après une période d’immobilité. La raideur matinale dure moins de 30 minute.

Cette affection peut se manifester également par une perte progressive de flexibilité dans l’articulation, une sensation d’inconfort dans l’articulation à la suite de changements de température, des « craquements », surtout en cas d’arthrose du genou.

Certaines personnes sont plus à risque de développer de l’arthrose. Il s’agit des personnes dont les articulations sont dans un mauvais axe. C’est le cas, par exemple, des personnes qui ont les genoux tournés vers l’intérieur ou l’extérieur (genu valgum ou varum) et les personnes ayant une prédisposition héréditaire.

Aussi, des facteurs de risque favorisent l’apparition de la maladie. C’est notamment l’âge, l’obésité, la pratique intensive de certains sports (rugby, soccer, tennis…), les traumatismes articulaires (entorses, fractures, luxations), le port de talons hauts (pour l’arthrose du genou). Lorsque que les douleurs et la perte de fonction motrice deviennent chroniques, les personnes atteintes d’arthrose ne peuvent souvent plus participer à des activités importantes, leur bien-être est affecté et elles éprouvent une détresse psychologique.

L’arthrose est une maladie dégénérative qui s’aggrave avec le temps, entraînant des douleurs chroniques et une gêne fonctionnelle. La douleur et la raideur articulaires peuvent à terme empêcher la réalisation des gestes du quotidien, et mener à une perte d’autonomie. De plus, la douleur et le handicap peuvent provoquer une dépression et des troubles du sommeil.

Pour atténuer les symptômes de cette affection, il y a des mesures préventives de base à observer. En cas de poids excédentaire, il est recommandé de perdre du poids et de maintenir un poids santé. L’excès de poids exerce une contrainte mécanique très forte sur l’articulation, ce qui l’use prématurément. Aussi, la pratique d’une activité physique régulière permet de maintenir une bonne santé générale, d’assurer une bonne oxygénation des articulations et de renforcer les muscles.

Des muscles solides permettent de protéger les articulations, en particulier le genou et donc de limiter le risque d’arthrose et les symptômes. Il est indispensable de protéger ses articulations dans la pratique d’un sport ou d’un travail qui expose à un risque de blessure.

On peut également atténuer les symptômes par des exercices et une alimentation équilibrée, de façon à renforcer les muscles et à conserver un poids sain. La chirurgie de remplacement articulaire sert dans les cas graves à réduire la douleur et à retrouver la mobilité.

Wamini Micheline OUEDRAOGO

Source : who.int/fr,passeportsante.net