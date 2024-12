Lutte contre le terrorisme au Mali : un haut cadre de l’EIGS capturé à Tagadeyate

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont mis la main sur un grand cadre terroriste de l’EIGS, Ahmad Ag Ditta, responsable de nombreuses exactions et de multiples abus sur des populations civiles innocentes. Il est également commanditaire de maintes attaques contre les FAMa. La neutralisation de ces bandits et l’arrestation de ce hors-la-loi ont eu lieu, le dimanche 15 décembre 2024 dans la région de Ménaka.

Les Forces armées maliennes (FAMa) continuent d’engranger des victoires éclatantes et stratégiques. Cette dynamique combative soutenue par des moyens techniques a permis aux soldats maliens de mettre la main sur un grand cadre terroriste de l’EIGS. L’information a été donnée par la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA). « L’Etat-major général des Armées porte à la connaissance de l’opinion publique que ce 15 décembre 2024, les unités engagées dans le secteur de Tagadeyate, en direction d’Aderanboukane dans la région de Ménaka, ont capturé Ahmad Ag Ditta, un chef de premier plan de l’EIGS, responsable d’un grand nombre d’exactions et d’abus en tous genres contre les populations civiles innocentes et commanditaire d’attaques contre les FAMa », précise la DIRPA.

Elle ajoute que ce succès militaire, étape importante de la lutte constante contre le terrorisme, a été réalisé avec précision, rigueur et professionnalisme et a en outre permis la neutralisation de plusieurs combattants de l’EIGS ainsi que la récupération de divers matériels militaires, y compris d’énorme Engins explosifs improvisés (EEI). Par ailleurs, dans le cadre de la sécurisation continue du territoire national, une unité des FAMa a pris en charge deux terroristes de l’EIGS qui ont fait reddition dans le Gourma de Ansongo, le 14 décembre 2024, apprend-on des services de communication des armées. Le haut commandement se réjouit de cette heureuse circonstance et salue l’engagement de toutes les unités engagées et leur sens du discernement, particulièrement lors des opérations de combat. Il rassure les populations que la sécurité et la protection des personnes et des biens, sur toute l’étendue du pays, demeure la priorité des FAMa.

L’Essor/Mali