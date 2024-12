Confédération des Etats du Sahel: la libre circulation des personnes et des biens bientôt une réalité

Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ont tenu à Niamey au Niger, le vendredi 13 décembre 2024, une réunion sur la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace de l’Alliance.

Dans un communiqué ayant sanctionné cette rencontre, les chefs de délégations ont salué le leadership éclairé des chefs d’Etat de la Confédération qui ont fait de la satisfaction des aspirations profondes de leurs peuples une priorité absolue. Les ministres ont également relevé la clairvoyance des trois chefs d’Etat dans leur ferme volonté de renforcer, dans un esprit panafricain, les mécanismes visant à faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace ouest-africain. Ils ont réaffirmé la portée hautement stratégique de cet engagement dont la mise en œuvre impactera positivement la vie des populations de la Confédération. Les ministres se sont félicités des conclusions de la réunion des ministres chargés de la sécurité tenue à Bamako le 22 novembre 2024 sur l’harmonisation des documents de voyage et d’identité au sein de la Confédération et leur mise en circulation imminente.

A cela s’ajoutent les conclusions des réunions des administrations douanières de la Confédération élargies au Togo et tenues du 22 au 25 Juillet 2024 à Niamey et du 24 au 27 septembre 2024 à Lomé. Tout en rappelant la décision irréversible des Etats de la Confédération du retrait de la CEDEAO, les ministres engagent les comités pluridisciplinaires à poursuivre les réflexions visant à convenir des modalités de sortie dans l’intérêt des populations de la Confédération. Sur les questions de paix et de sécurité, les ministres se sont félicités des succès enregistrés sur le terrain par les Forces de défense et de sécurité (FDS) du Burkina, du Mali et du Niger, dans le cadre de leur lutte commune contre le terrorisme sous toutes ses formes. Ils ont exprimé leur appréciation positive de la coordination entre les trois pays, notamment en ce qui concerne l’opérationnalisation de la force unifiée avant de saisir cette occasion pour rendre hommage à toutes les victimes civiles et militaires et saluer la résilience des populations de la Confédération face aux crises.

Agence nigérienne de presse