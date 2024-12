Prise de contact avec les responsables de structures de la Primature: le Premier ministre exhorte à l’engagement et à l’exemplarité

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a échangé ce lundi 16 décembre 2024, à Ouagadougou, avec les responsables des structures centrales rattachées et de missions de la Primature. Au cours de cette rencontre de prise de contact, il les a exhortés à l’engagement et à l’exemplarité pour une meilleure coordination de l’action gouvernementale.

A l’occasion de cette première rencontre, le chef du gouvernement leur a adressé ses félicitations et sa reconnaissance pour les acquis engrangés et qui ont permis

à l’institution de remplir efficacement sa mission. Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a, par ailleurs, réaffirmé la vision qui sous-tend l’action du gouvernement. « La vision ne change pas, car elle repose sur l’amplification et la consolidation de la dynamique de reconquête de l’intégralité de notre territoire.

C’est une vision que nous devons poursuivre au quotidien, en veillant à ce que les engagements pris se traduisent concrètement à travers la mise en œuvre des politiques publiques, les actions de coordination et le suivi rigoureux des projets. Il s’agit d’apporter des réponses adéquates aux défis auxquels notre pays est confronté. Cela nécessitera des actions majeures, marquées par des ruptures qui permettront d’améliorer significativement les conditions de vie de nos concitoyens », a-t-il indiqué.

Pour y parvenir, le Premier ministre invite les responsables de la Primature à plus d’engagement, d’esprit de sacrifice et de sens du devoir, afin que l’institution se distingue par son exemplarité. « Il s’agit d’engager véritablement chacun de vous, chaque institution et chaque département dans une dynamique continue de performance, tout en amplifiant les initiatives déjà en cours », a-t-il souligné.

Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a également marqué sa disponibilité, son écoute et son ouverture à toutes propositions constructives visant à réaliser l’ambition d’une Primature dynamique, innovante et plus active dans la coordination de l’action gouvernementale.

« Une Primature qui donne le ton » selon ses termes. Au nom des responsables de la Primature, le secrétaire général, Abdou-Salam Gampéné, a exprimé ses félicitations et encouragements au nouveau Premier ministre. Il a réaffirmé son entière disponibilité ainsi que celle de l’ensemble du personnel à accompagner le

chef du gouvernement dans l’accomplissement de ses missions.

DCRP/Primature