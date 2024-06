Les six pays d’Alliance Droit et Santé (Bénin, Burkina , Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal, Niger) se sont retrouvés à Abidjan en Côte d’Ivoire du 29 au 31 mai 2024 pour préparer une campagne de plaidoyer régionale de lutte contre les violences basées sur le genre ou violences sexiste et sexuelles . L’objectif est d’amener les six pays à mettre en place un plan d’actions national multipartite budgétisé et ressourcé pour la prise en charge des survivant(e)s.

Alliance Droit et Santé se mobilise pour des Droits et la santé sexuelle et reproductive(DSSR) des femmes et des jeunes. Dans le cadre de son projet “Alliance transformative”, les membres et leurs partenaires ont organisé un laboratoire d’incubation à Abidjan en Côte d’Ivoire pour élaborer un plan régional de plaidoyer en faveur des DSSR, notamment de lutte contre les violences basées sur le genre. Elle se prépare à organiser une campagne régionale de plaidoyer pour lutter contre les atteintes aux droits des femmes et des filles en Afrique de l’Ouest. Cette campagne régionale de plaidoyer vise à amener les autorités des pays membres de l’Alliance à mettre en place un plan d’actions national multipartite budgétisé et ressourcé pour la prise en charge des survivant(e)s de VBG.

« Nous sommes réuni·e·s pour une étape cruciale dans notre parcours : construire un plan régional de plaidoyer solide et impactant, pour lutter contre les violences basées sur le genre et violences sexistes et sexuelles. Pour une prise en charge holistique et adaptée aux besoins des victimes et survivantes » – Diane Armelle Zéguiba

A l’ouverture, la représentante de l’Association lead pays des associations de l’Alliance de la Côte d’Ivoire, Armelle Diane Zeguiba-Legre, a souhaité aux participants la bienvenue en terre ivoirienne. Quant à la présidente de l’Alliance Droits et Santé, Caroline Tapsoba de l’ONG ASMADE, elle a indiqué que l’objectif au terme de la rencontre est de bâtir une stratégie commune pour mener ensemble une campagne régionale de plaidoyer. Elle a invité les participants à un partage d’expérience et à des échanges sur les défis que connaissent les différents pays en matière de lutte contre les VBG.

Les travaux se sont déroulés en présentation théorique et à des exercices de groupe. En effet, la trentaine de participants venus des six pays et des réseaux partenaires ont suivi des modules comme la clarification des valeurs, généralité et objectif du plaidoyer. En travaux de groupe, les participants ont fait entre autres des exercices sur l’élaboration des messages et l’argumentaire de plaidoyer. Ils ont aussi travaillé sur le chronogramme et les opportunités de plaidoyer de juin 2024 à octobre 2025 afin de mieux réussir la campagne. L’Alliance va poursuivre les préparations et la campagne sera bientôt lancée pour une période de 12 mois et couvrira les six pays de l’Alliance, à savoir le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger et le Sénégal.

Suivez la dynamique sur Linkedin ou sur Twitter (@Alliance_DS).

« Je souhaite que cette dynamique se diffuse dans chacun des pays membres pour qu’existe ainsi cette force sous régionale dont nous rêvons tous et toutes pour la promotion des droits des femmes et des filles. » Caroline TAPSOBA présidente du réseau

Créé en 2013, le réseau Alliance droit et santé se donne pour objectif d’améliorer le statut et la santé des femmes et des filles d’Afrique de l’Ouest. Elle regroupe 22 associations issues des six pays membres. Les actions de ce réseau sont le plaidoyer, les campagnes de communication et les évènements mobilisateurs des leaders politiques, religieux et communautaires.

B.S

Ou Violences Sexistes et Sexuelles ?