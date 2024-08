Massacre du 28 septembre 2009 : Moussa Dadis Camara condamné à 20 ans de prison pour crime contre l’humanité

Le verdict du procès du massacre du 28 septembre 2009 a été rendu,le mercredi 31 juillet 2024, par le Tribunal de Dixinn.

L’ex-chef de l’Etat guinéen, Moussa Dadis Camara, a été reconnu coupable de crimes contre l’humanité dans le procès du massacre du 28 septembre 2009. Après plusieurs mois de procès, le verdict est tombé, hier mercredi 31 juillet 2024. Le 28 septembre 2009, au moins 156 personnes avaient été tuées dans la répression d’une manifestation de l’opposition dans le stade du 28-Septembre. Le bilan dressé par une commission d’enquête internationale mandatée par les Nations unies a fait état de 157 morts, 109 femmes violées, plusieurs blessés et portés disparus. Dans le procès, les 11 accusés d’assassinats, violences sexuelles, actes de torture, enlèvements, séquestrations, pillages… ont été situés sur leur sort. Moussa Dadis Camara, ex-chef du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD) au pouvoir de décembre 2008 à janvier 2010 a écopé d’une peine de 20 ans de prison.

« Le Tribunal déclare capitaine Moussa Dadis Camara, colonel Moussa Tiegboro Camara et commandant Aboubacar Diakité dit Toumba coupables de crimes contre l’humanité du fait de leur responsabilité de commandement (…), condamne capitaine Moussa Dadis et Moussa Thiegboro Camara à 20 ans emprisonnement chacun », a indiqué le juge Ibrahima Sory Tounkara. Aide de camp de Dadis Camara et commandant à l’époque de la garde présidentielle, Aboubacar Diakité a écopé d’une peine de 10 ans d’emprisonnement. Evadé de prison le 4 novembre 2023, le colonel Claude Pivi, ministre chargé de la sécurité présidentielle lors de ces événements a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de 25 ans. Un mandat d’arrêt a été émis contre lui. Quatre des accusés ont été acquittés pour délit non constitué.

La Rédaction