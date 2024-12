Message de Madame la Ministre de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Électroniques à l’occasion de la 47ème Journée Africaine des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication, 7 décembre 2024

Chers acteurs de l’écosystème numérique,

En ce 7 décembre 2024, comme chaque année et à l’instar des autres pays africains, nous célébrons la Journée africaine des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication. Cette date remonte dans sa symbolique à l’anniversaire de la fondation de l’Union Africaine des Télécommunications (UAT), le 7 décembre 1977.

Cette année, le Conseil d’Administration de l’Union, pour commémorer l’occasion, en adéquation avec les évolutions et les exigences du monde du numérique, a retenu comme thème « Accélérer l’adoption de l’Intelligence Artificielle (IA) en Afrique grâce à des politiques et à l’innovation au service du développement durable ». Ce thème est à la fois d’actualité, tant au niveau africain que mondial, et pertinent au regard des promesses et des défis que l’IA porte en elle.

Cette année, pour la première fois de son histoire, le prix Nobel a reconnu l’IA comme un outil crucial dans la découverte scientifique. Cette étape importante montre à quel point l’IA est en train de changer le monde qui nous entoure dans ces niveaux les plus inattendus et à des degrés les plus forts.

En Afrique, l’IA pour le Développement (IAPD) est devenue une ligne de conduite, tant elle représente aujourd’hui un levier fondamental pour impulser le développement durable, transformer nos sociétés et améliorer la qualité de vie de nos populations face aux défis de notre époque tels que le changement climatique, l’analphabétisme, les crises sécuritaires et humanitaires, etc.

Le Burkina Faso, tout comme les autres nations africaines, se trouve ainsi à un carrefour décisif dans son parcours numérique. Les TIC, et en premier chef l’IA, peuvent et doivent devenir des catalyseurs du développement socio-économique. Mais pour cela, il nous faut mettre en place un environnement propice à leur adoption et à leur utilisation éthique, responsable et inclusive.

Au cours de la dernière décennie, notre gouvernement a fait des efforts considérables pour poser les fondations d’une économie numérique florissante en améliorant l’accès à Internet et en renforçant nos infrastructures numériques. Ces actions ont jeté les bases d’une transition numérique réussie et sont un premier pas vers la construction d’une société où chaque Burkinabè, quel que soit son lieu de vie, peut accéder aux ressources numériques et en tirer pleinement profit. Aujourd’hui, nous devons aller plus loin et saisir les opportunités qu’offre l’IA pour :

Transformer nos secteurs clés : l’IA peut révolutionner l’agriculture en optimisant les rendements, la santé en améliorant les diagnostics, l’éducation en personnalisant les apprentissages, et bien d’autres domaines encore.

Améliorer la qualité de vie de nos populations : En facilitant l’accès aux services publics, en créant de nouveaux emplois et en favorisant l’émergence d’une société plus inclusive, nous mettrons le numérique et l’IA au service du bien être pour tous.

Renforcer notre souveraineté numérique : En développant des solutions locales et en protégeant nos données, nous assurerons notre autonomie technologique et préserverons notre identité numérique.

Cependant, pour que ce potentiel se réalise pleinement, nous devons créer des conditions favorables, en particulier à travers la mise en place de politiques publiques robustes. Il est essentiel d’encourager l’innovation, tout en protégeant les données personnelles et en respectant les normes éthiques. Nous devons également veiller à ce que la formation et l’éducation aux nouvelles technologies fassent partie intégrante de notre stratégie de développement, pour que chaque citoyen puisse participer activement à cette transformation numérique et en bénéficier.

Le Burkina Faso, avec ses partenaires nationaux et internationaux, a un rôle clé à jouer dans la conception de cadres politiques et réglementaires qui permettront de maximiser les bienfaits de l’IA tout en minimisant les risques associés. Je suis convaincue qu’en renforçant les synergies entre les secteurs public et privé, ainsi qu’avec le monde académique, nous pourrons créer des solutions innovantes adaptées aux réalités de notre pays et de notre continent.

Dans cette optique, mon département, le Ministère de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Électroniques, a engagé des réflexions sur les enjeux et opportunités liés à l’IA, afin de mettre en place un cadre propice à son adoption et à son utilisation au Burkina Faso. Nous avons également pour ambition de soutenir l’émergence de start-ups locales, d’incubateurs et de centres de recherche qui favoriseront l’émergence de solutions adaptées à nos besoins.

Chers concitoyens du Burkina et de toute l’Afrique, ce jour de célébration de la Journée africaine des télécommunications est un appel à l’action. L’avenir est entre nos mains et se façonne maintenant. Saisissons cette opportunité pour travailler et construire ensemble un pays plus prospère, plus juste et plus inclusif grâce à l’immense potentiel des TIC. Nous ne pouvons pas et ne devons pas rater ce rendez-vous.

Cette Journée m’offre une belle occasion pour encourager tous les acteurs de l’écosystème à s’engager activement dans cette dynamique. Célébrons ensemble cette journée avec une vision claire et ambitieuse pour l’avenir de notre pays et de notre continent. Que l’adoption de l’IA en Afrique soit un moteur pour enfin un développement harmonieux, durable et inclusif, et qu’elle ouvre de nouvelles perspectives pour nos jeunes, nos entreprises et nos gouvernements.

Je vous souhaite à tous une excellente célébration de cette 47ème Journée Africaine des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et que nos efforts communs portent fruit pour un Burkina Faso et une Afrique plus prospère, plus connectés et plus résilients.

Je vous remercie.

Dr Aminata ZERBO/SABANE

Officier de l’Ordre de l’Étalon