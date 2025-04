Mois du patrimoine burkinabè : Valoriser les sites culturels pour un développement endogène de la région du Nord

Le haut-commissaire de la province du Yatenga, Tasséré Nacoulma, représentant le gouverneur, a lancé les activités de la IIIe édition du Mois de patrimoine burkinabè, le vendredi 18 avril 2025, à Ouahigouya. A l’occasion, il a invité la population à visiter les sites culturels patrimoniaux, pour

un développement harmonieux.

C’est à travers l’hymne national entonné en langue nationale mooré que le haut-commissaire de la province du Yatenga, Tasséré Nacoulma, accompagné des corps constitués de la région du Nord, a donné le top départ des activités de la IIIe édition du Mois du patrimoine (18 avril au 18 mai 2025) dans la région. C’est sur le thème : « Patrimoine culturel et développement économique », que se tient cette édition. C’est le lycée professionnel régional Naaba Kango de Ouahigouya qui a abrité la cérémonie de lancement de l’édition 2025. Pour le haut-commissaire du Yatenga, Tasséré Nacoulma, livrant le message du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans un contexte mondial marqué par la perte de repère, la culture est un rempart, une force de résilience. « Valoriser notre patrimoine, c’est résister, c’est nous affirmer, c’est bâtir l’unité et préparer une place respectable dans le concert des nations pour les générations futures. Au cours de ce mois de patrimoine burkinabè, nous sommes tous exhortés à visiter nos espaces et sites patrimoniaux, notamment les musées, les cours des rois et chefs traditionnels, les enceintes religieuses dans la perspective de renouer avec notre histoire », a-t-il soutenu. Il a poursuivi que cette période doit être également un moment de réflexion et d’introspection pour chaque Burkinabè, d’évaluation critique de sa contribution à l’édification de cette société que « nous voulons fonder sur nos valeurs ». Tasséré Nacoulma a invité les populations et surtout les élèves de la région à s’intéresser aux sites touristiques pour se cultiver afin de bâtir une société solidaire, unie et prospère.

Le directeur provincial de la communication, de la culture, des arts et du tourisme du Yatenga, Souleymane Ouédraogo, a salué les plus hautes autorités du pays pour l’initiative. « Le Mois du patrimoine burkinabè nous invite à faire un retour sur les valeurs ancestrales. La province du Yatenga est très riche en potentiel culturel », a-t-il précisé.

Bassirou BADINI