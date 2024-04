Musique : Amzy, Djeli Karim et Kayawoto en compétition pour le Kundé d’ or

La cérémonie de distinction des meilleurs artistes-musiciens au Burkina Faso, les Kundé, aura lieu cette année le mercredi 8 mai 2024 à Ouagadougou. Le commissariat des Kundé l’a annoncé au cours d’une conférence de presse, tenue ce vendredi 12 avril dans la capitale burkinabè. Ainsi pour le Kunde d’or, trois artistes seront en lice. Il s’agit de Amzy, Djeli Karim et kayawoto.

Une relève dorée de la musique burkinabè qui réjouit le commissaire général des Kundé, Salfo Soré dit Jah Press. Pour qui, la jeunesse burkinabè, très inspirée ces dernières années, fait de la bonne musique. Rappelons que pour remporter le Kundé d’or, il faut « Être un artiste ou groupe musical burkinabè auteur de deux (2) albums au moins dont le dernier a été sorti et diffusé entre le 1er mars 2023 et le 29 février 2024.

L’album doit être d’une bonne qualité technique et artistique et avoir connu un succès commercial et/ou médiatique (médias, Internet, espaces de diffusion…). L’artiste doit avoir œuvré pour sa promotion à travers des actions médiatiques et hors médias et faire montre d’une progression artistique et d’innovation constante dans l’organisation et la gestion de sa carrière ». En termes de statistiques, cette 22e édition des Kundé, ce sont 1178 œuvres musicales en compétition dont 186 œuvres d’artistes féminins.

Alassane KERE