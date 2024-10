Niger : interdiction d’exportation de certaines céréales, sauf vers les pays de l’AES

Il ressort d’un communiqué du secrétariat général du gouvernement, rendu public ce mercredi 16 octobre, que le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la partie, a décidé de l’interdiction de l’exportation des céréales telles que le riz paddy, le riz blanchi, le mil, le sorgho, le niébé et le maïs.

« C’est dans le souci de protéger l’approvisionnement du marché intérieur afin de rendre accessibles les denrées de grande consommation sur le marché que le président du CNSP a pris cette décision », rapporte le communiqué qui précise que , « cette interdiction ne s’applique pas aux exportations à destination des Etats membres de l’AES, à savoir le Mali et le Burkina Faso ». Selon toujours ce communiqué « des mesures idoines sont envisagées par le gouvernement afin de permettre aux producteurs de bénéficier d’une rémunération équitable de leurs productions ». Aussi, « le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a d’ores et déjà instruit le ministre en charge du commerce, les gouverneurs des régions, les préfets et les administrateurs délégués des communes et des villes, chacun en ce qui le concerne, de veiller au respect strict de cette mesure », indique le communiqué. Il ressort en fin de ce communiqué du secrétariat général du gouvernement que « tout contrevenant à cette mesure verra sa cargaison saisie et mise à la disposition de l’Office des produits vivrières du Niger (OPVN), sans possibilité de restitution et sans préjudice des sanctions administratives et/ou pénales ».

Agence nigérienne de presse