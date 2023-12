Noël 2023 : les fidèles invités â être des artisans de paix

L’archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Kontiébo a célébré, la messe de la nuit de la Nativité dans la soirée, du dimanche 24 décembre 2023, dans l’enceinte de la cathédrale Notre Dame de l’Immaculée Conception de Ouagadougou.

«Puisse l’Emmanuel, le prince de la paix apporter la paix dans notre pays. Puisse le prince de la paix apporter la paix dans nos familles. Puisse le prince de la paix apporter la paix dans nos cœurs ». C’est en ces termes que Monseigneur (Mgr) Prosper Kontiébo a entamé ses propos après la lecture de la parole de Dieu devant les fidèles au cours de la célébration de la nuit de la Nativité, le dimanche 24 décembre 2023 à la cathédrale Notre Dame de l’Immaculée Conception. Moment de prières, de bénédictions, de louanges et d’enseignements, le nouvel archevêque métropolitain de Ouagadougou a confié que la parole prononcée de Dieu parle de la paix. Effet, d’après lui, le prophète Isaïe a dit que l’enfant qui va naitre a pour nom « prince de la paix » et que le règne qu’il établira sera un règne de justice et de paix. Il a poursuivi que la multitude des anges chantent le gloria (Chant). « L’Emmanuel qui vient dans notre monde apporte donc la paix. Paix qui de nos jours est une denrée rare avec notre constat déplorable des guerres. Voilà que depuis plusieurs années, notre pays vit un conteste difficile de conflit armé avec des églises fermées dans certaines paroisses, des Personnes déplacées internes (PDI) et des victimes », a-t-il expliqué. Ainsi, le premier responsable de l’archidiocèse de Ouagadougou a souhaité que le Seigneur accueille tous les défunts du au terrorisme et guérisse les blessés et accorde au Burkina, la paix et la cohésion sociale. En plus de cela, il a reconnu que d’autres horizons du monde connaissent des conflits (Ukraine, Palestine, Israël). A l’entendre, tous ces conflits mettent devant les faits que la paix est un besoin fondamental, mais fragile. « La paix est fragile et doit être protégé à l’image du petit Jésus que nous accueillons ce soir », a-t-il dit.

Résoudre les conflits

Pour ce faire, M. Kontiébo a appelé les catholiques à s’impliquer pour résoudre les conflits. Cela va permettre de protéger, construire et promouvoir durablement la paix. Il a également invité l’assemblée à être artisane de paix en famille, au service et dans la société. « La paix que le Christ vient nous offrir, il faut l’accueillir, la recevoir et nous laisser transformer de l’intérieur par elle afin devenir des artisans de paix », a-t-il conclu. Temps de recueillement et d’action de grâce, les chrétiens ont partager un instant avec leur Dieu (Jésus Christ). C’est le cas de Armel Franck Bationo qui est venu fêter la naissance Jésus Christ. Pour l’occasion, il a imploré son Dieu pour la paix pour le monde et le Burkina Faso. « Je prie pour ceux qui investissent d’une manière ou d’une autre pour que la paix s’installe dans notre pays », a-t-il laissé entendre. Idem pour Emile Tiendrébeogo qui est venu pour remercier Dieu pour la santé retrouvé. « Nous voulons que le petit Jésus apporte la paix dans les familles et au Burkina Faso », a-t-il déclaré. Il a poursuivi en disant : « je partagerai des temps de prière et d’actions avec la famille et les amis dans la sobriété ». Quant à Sonia Kaboré, elle a souhaité que les messes qui seront célébrées en cette nuit de la Nativité apportent la prospérité et la paix durable pour un développement efficient.

Evariste YODA