Obsèques de Bongnessan Arsène Yé : Ousmane Bougouma rend hommage à un homme d’Etat

Le Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma, s’est recueilli, le dimanche 4 février 2024 à Ouagadougou sur la dépouille de l’ancien Président de l’Assemblée des députés du peuple (ADP), Dr Bongnessan Arsène Yé, décédé, le 30 janvier dernier.

L’Assemblée législative de Transition est solidaire de la famille de l’ancien Président de l’Assemblée des députés du peuple (ADP), Dr Bongnessan Arsène Yé, décédé, le 30 janvier 2024 au Maroc. Une délégation de l’ALT conduite par son Président Ousmane Bougouma était hier, dimanche 4 février 2024 au domicile du défunt sis au quartier Ouaga 2000.

La délégation s’est recueillie sur la dépouille de l’illustre disparu en guise d’hommage. A l’occasion, le président de l’ALT a laissé, un message dans le livre de condoléance en ses termes : « Excellence, à travers ces lignes, je voudrais vous rendre hommage par deux points d’attache.

Dans un premier temps, en tant que cohéritiers avec tous les députés de la 3e législature de Transition et celles qui l’ont précédée, du parlementarisme au Burkina Faso dont vous avez été l’un des principaux acteurs en traçant, les sillons dès, le renouveau démocratique de notre pays au début des années 1990.

Dans un second temps, en tant qu’un citoyen burkinabè qui salue l’homme d’Etat que vous avez été par votre contribution à l’édification d’une nation démocratique et au développement du Burkina Faso voire du continent africain. Puissiez-vous, vous reposer de votre œuvre et que la terre libre du pays des Hommes intègres vous soit légère ».

Aujourd’hui, lundi 05 février 2024, les parlementaires rendent un hommage national au regretté au siège de l’Assemblée législative de Transition avant son inhumation, le 06 février 2024 à Bagassi, dans son village natal dans la province des Balé. Né le 10 octobre 1957, le Docteur Bongnessan Arsène Yé, colonel-major à la retraite laisse derrière lui sa famille biologique et sa famille politique le Congrès pour la démocratie et le progrès dans la tristesse.

